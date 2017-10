Rusia face săpături în orașul antic Palmira. Putin spune că sunt lucrări de deminare, aprobate de UNESCO

Ştire online publicată Miercuri, 30 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Rusia are aprobarea UNESCO pentru a elimina minele de teren din siturile antice ale orașului sirian Palmira, a anunțat marți președintele Vladimir Putin, informează agenția DPA, citată de Agerpres.Putin susține că a primit aprobarea în timpul unor convorbiri telefonice cu directorul general UNESCO Irina Bokova și președintele sirian Bashar al-Assad, a relatat agenția de presă Interfax.Orașul din centrul Siriei Palmira, construit pe o oază, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO cu monumente de mii de ani.Săptămâna trecută, forțele militare ruse au ajutat armata siriană să elibereze orașul ocupat timp de aproape un an de gruparea teroristă Statul Islamic care a aruncat în aer acolo mai multe monumente istorice.Direcția Generală a Antichităților și Muzeelor din Siria este optimistă că siturile antice distruse, printre care se numără templele lui Bel și Baal-Shamin, pot fi reconstruite în cinci ani."Mai mult de 80% din antichitățile de pe teritoriul muzeului au supraviețuit și sunt într-o stare satisfăcătoare", a anunțat direcția în comentarii difuzate marți de agenția oficială de presă rusă TASS.UNESCO se pregătește să examineze siturile din Siria pentru a înțelege scopul efortului de restaurare, a declarat șeful unității de răspuns de urgență a UNESCO, Giovanni Boccardi, pentru DPA, adăugând că organizația pentru cultură a ONU a oferit 2,7 milioane de euro (3 milioane dolari) pentru finanțarea lucrărilor de restaurare în Siria."În primul rând trebuie să cunoaștem pagubele. Există mai multe situri care au fost distruse, nu numai în Palmira. Și mai există și alte țări. Nici măcar nu am vorbit despre Irak", a spus Boccardi."Vrem să mergem acolo cât mai curând posibil, dar aceasta depinde de securitate și competența autorităților de stat. Noi trebuie să facem consultări și încă nu este clar când putem merge acolo", a adăugat el.Luni, reprezentantul pentru cultură rus Mihail Șvîdkoi a declarat că țara sa "va efectua cu siguranță restaurarea Palmirei. Această problemă a fost de mult timp discutată".Alți oficiali europeni s-au alăturat apelului pentru restaurarea Palmirei.Primarul Londrei Boris Johnson a declarat presei locale că Marea Britanie ar trebui să ajute la reconstruirea Palmirei drept compensație pentru răspunsul "ineficient" al țării la criza din Siria, a relatat ziarul The Guardian.Ministrul italian al culturii Dario Franceschini a afirmat că țara sa este pregătită să ajute în Palmira