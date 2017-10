Rusia face apel la Damasc să-şi plaseze armele chimice sub control internaţional

Rusia face apel la Damasc să-și plaseze armele chimice sub control internațional

Luni, 09 Septembrie 2013

Rusia face apel la Siria să-și plaseze sub control internațional arsenalul chimic pentru a evita lovituri din partea statelor occidentale și așteaptă un răspuns rapid de la Damasc, a declarat luni șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, relatează AFP.'Facem apel la liderii sirieni nu numai ca aceștia să accepte să plaseze sub control internațional stocul de arme chimice și apoi să-l distrugă, ci și să adere pe deplin la Organizația pentru interzicerea armelor chimice', a declarat Lavrov într-un scurt discurs, la câteva ore după o întâlnire cu șeful diplomației siriene, Walid Mouallem, la Moscova.'Am transmis deja această propunere ministrului sirian al afacerilor externe, dl. Mouallem, care se află la Moscova, și sperăm la un răspuns rapid și pozitiv', a adăugat acesta.'Nu știm dacă sirienii sunt de acord cu această măsură, însă dacă plasarea sub control internațional a armelor chimice din această țară permite evitarea loviturilor, ne vom pune repede la lucru cu Damascul', a dat asigurări ministrul de externe rus.Lavrov a făcut declarațiile citate în contextul în care omologul său american, secretarul de stat John Kerry, a afirmat anterior, la Londra, că președintele sirian Bashar al-Assad ar putea evita eventuale lovituri militare dacă își plasează arsenalul chimic sub control.'Sigur că da, el (Bashar al-Assad) ar putea să predea comunității internaționale întregul său arsenal chimic, în decurs de o săptămână. Să le predea pe toate, fără întârziere (...) Însă nu este pregătit s-o facă, nu poate s-o facă', a declarat Kerry.Jen Psaki, purtătoare de cuvânt a Departamentului de Stat american, a insistat însă asupra caracterului 'retoric' al declarațiilor lui John Kerry, subliniind că acestea nu ar trebui interpretate drept un ultimatum sau o ofertă de negociere la adresa unui 'dictator brutal', nedemn de încredere.'Secretarul de stat a formulat o remarcă retorică privind imposibilitatea și improbabilitatea ca Assad să predea armele chimice pe care a negat că le-a folosit. Dacă ar respecta normele internaționale în vigoare de o sută de ani, nu ar fi început prin recurgerea la arme chimice pentru a ucide peste o mie de bărbați, femei și copii', a comentat purtătoarea de cuvânt.