Rusia condiţionează accesul internaţional în Osetia şi Abhazia

Rusia condiționează accesul internațional în Osetia și Abhazia

Ştire online publicată Miercuri, 26 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Comunitatea internațională trebuie să recunoască independența Abhaziei și Osetiei de Sud dacă vrea să obțină un acces mai mare în aceste regiuni rebele ale Georgiei, a declarat ieri Ministerul rus de Externe, relatează AFP. „Este clar că, fără recunoașterea noilor realități militaro-politice și legale din regiune, nu va fi posibilă desfășurarea sau extinderea unei forme de prezență internațională în Osetia de Sud și Abhazia”, potrivit ministerului. Osetia de Sud și Abhazia celebrează, astăzi, un an de la recunoașterea lor de către Rusia. Într-un an de „independență” sub patronaj rusesc, regiunile rebele Osetia de Sud și Abhazia și-au consolidat securitatea militară în fața guvernului georgian, dar statutul lor internațional nu s-a schimbat, iar economiile lor se confruntă în continuare cu probleme majore, relatează AFP.