Rusia: Candidata opoziției Ksenia Sobciak a fost agresată la Moscova

Ştire online publicată Marţi, 06 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Candidata la alegerile prezidențiale din Rusia, Ksenia Sobciak, apropiată de opoziția liberală, a afirmat că a fost agresată, duminică, la Moscova, de un bărbat care a lovit-o și a stropit-o cu un lichid care s-a dovedit a fi apă, relatează AFP.„Tocmai am fost atacată de un bărbat. M-a lovit și am căzut. M-a stropit cu ceva. Am chemat poliția”, a anunțat Ksenia Sobciak pe Twitter.Poliția a informat că l-a reținut pe presupusul agresor și a precizat că lichidul era apă.Ksenia Sobciak i-a aruncat un pahar cu apă în față candidatului extremei drepte la prezidențiale, Vladimir Jirinovski, săptămâna trecută, în cursul unei dezbateri televizate, după ce aceasta a insultat-o copios.Fostă vedetă de televiziune, simbol al tineretului avut din Rusia și detestată de majoritatea concetățenilor, Ksenia Sobciak, 36 de ani, este una din rarele surprize ale acestor alegeri în care victoria președintelui Vladimir Putin pare jucată dinainte.În pofida acuzațiilor că ar fi o „marionetă a Kremlinului”, această fostă vedetă de reality-show, devenită în ultimii ani o jurnalistă independentă, a formulat critici de o duritate neașteptată la adresa lui Vladimir Putin în presa cu mare audiență.Ksenia Sobciak speră să obțină locul al patrulea sau al cincilea, mizând pe 3% din voturi, dar institutul de sondare a opiniei publice VTsIOM o creditează cu numai 1,6% voturi.