Rusia a pregătit nave şi trupe speciale pentru o posibilă intervenţie militară în Crimeea

flota rusa din Crimea

Nava din imagine pare a fi singurul portavion rusesc Amiral Kuznetov. Nu este in Marea Neagra si nu va lua parte la nicio operatie. In Marea Neagra sunt: Brigada 11 antisubmarina, Brigada 197 amfibie, batalionul 247 submarine, Brigada 68 nave de aparare a coastei, Brigada 184 nave de aparare a coastei, Brigada 41, nave purtatoare de rachete. Pe langa Sevastopol rusii mai au in Crimea bazele aeriene de la Gvardeyskoye si Kacha.