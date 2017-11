Rusia a folosit 150.000 de conturi de Twitter ca să influențeze Brexit

Noi informații cu privire la amestecul Rusiei în referendumul Marii Britanii privind ieșierea din UE sunt catalogate de presa engleză „cele mai concludente dovezi de până acum”. Potrivit unei anchete The Times, Rusia a folosit peste 150.000 de conturi de Twitter în timpul campaniei privind Brexit. Recent, premierul Theresa May i-a spus președintelui Vladimir Putin că Marea Britanie „știe” ce face Rusia.Oamenii de știință de la Universitatea din Swansea și Universitatea Berkeley din California au descoperit că peste 150.000 de conturi de Twitter din Rusia au publicat conținut cu privire la Brexit în zilele premergătoare referendumului din 23 iunie 2016.Mai exact, conturile de Twitter din Rusia au fost cel mai active în ziua referendumului - cu 39.000 de mesaje - și a doua zi, și sugerau ieșirea din UE.Anterior acestui subiect, toate aceste conturi publicau conținut despre subiecte precum anexarea Crimeei. Cercetătorii celor două universități au observat că după numărul mesajelor despre Brexit a scăzut imediat după referendum.„Principala concluzie este că boții au fost folosiți intenționat și au avut influență”, spune Tho Pam, unul dintre autorii studiului.Pe de altă parte, cercetătorii de la Universitatea din Edinburgh au identificat 419 conturi de Twitter ce au funcționat din Agenția de Internet a Rusiei cu scopul de a influența politica britanică, precizează The Guardian.Duminică, premierul britanic a acuzat Rusia de agresiuni militare și că se amestecă în alegerile din alte țări. Au fost cele mai dure cuvinte de până acum ale șefei guvernului de la Londra la adresa Moscovei. Theresa May a spus că nu dorește un nou „război rece” și nici o confruntare perpetuă cu Rusia, dar a atras atenția acestei țări că trebuie și ea să respecte regulile.„Rusia a instigat la conflict în Donbas, a violat în mod repetat spațiul aerian național al mai multor țări europene și a lansat o campanie susținută de spionaj cibernetic și tulburări. Aceasta include amestecul în alegeri și atacurile informatice care au vizat ministerul danez al Apărării și Bundestagul, printre multe altele. Încearcă să facă arme din informații. Implică media de stat să difuzeze știri false și imagini editate în încercarea de a semăna discordie în Occident și de a ne submina instituțiile. Așadar, am un mesaj foarte simplu pentru Rusia. Știm ce faceți. Și nu veți reuși”, a spus Theresa May, potrivit Digi24.ro.