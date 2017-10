Rupert Murdoch şi emiratul Abu Dhabi vor să achiziţioneze Financial Times

Rupert Murdoch și emiratul Abu Dhabi vor să achiziționeze Financial Times

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Magnatul australiano-american Rupert Murdoch și emiratul Abu Dhabi se află în negocieri avansate în vederea achiziționării grupului Financial Times pentru 1,2 miliarde de dolari, a scris, vineri, revista malayeziană The Edge Review, preluată de AFP.Discuțiile sunt în curs de peste o lună între compania britanică Pearson, actualul proprietar al grupului Financial Times, și s-ar putea încheia săptămâna viitoare, susține The Edge Review, o revistă regională politică și economică în general bine informată.Citând, fără a le nominaliza, surse apropiate de dosar, revista menționează că Murdoch și Abu Dhabi Media Group, o societate publică, intenționează să cumpere împreună grupul Financial Times, ce include cotidianul economic eponim, dar și 50% din revista The Economist și alte servicii de informații financiare.Abu Dhabi Media Group ar urma să controleze circa 75% din noua entitate, iar Murdoch restul. Magnatul ar avea intenția să cumpere 25% suplimentare, potrivit unui responsabil citat de The Edge Review.