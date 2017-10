Rumsfeld, acuzat de instigare la tortură

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Mai multe organizații de apărare a drepturilor omului au anunțat, vineri, că au depus o plângere la Paris împotriva fostului secretar al apărării Donald Rumsfeld, aflat în prezent în trecere prin Franța, pentru „tortură“ în închisorile de la Guantanamo și Abu Ghraib, transmite AFP. Într-un comunicat comun, Federația Internațională a Drepturilor Omului (FIDO), Liga Franceză a Drepturilor Omului (LFDO), organizația americană Center for Constitutional Rights (CCR) și asociația germană European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) îi reproșează lui Rumsfeld că ar fi instigatorul torturilor comise asupra deținuților din aceste închisori.Mai multe organizații de apărare a drepturilor omului au anunțat, vineri, că au depus o plângere la Paris împotriva fostului secretar al apărării Donald Rumsfeld, aflat în prezent în trecere prin Franța, pentru „tortură“ în închisorile de la Guantanamo și Abu Ghraib, transmite AFP. Într-un comunicat comun, Federația Internațională a Drepturilor Omului (FIDO), Liga Franceză a Drepturilor Omului (LFDO), organizația americană Center for Constitutional Rights (CCR) și asociația germană European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) îi reproșează lui Rumsfeld că ar fi instigatorul torturilor comise asupra deținuților din aceste închisori.