Rugbişti? Aiurea… nişte derbedei!

Meciul Dinamo - RCJ Farul, întrerupt după zece minute, din pricina unei bătăi generale

Rugbiști? Aiurea… niște derbedei!

Derby-ul etapei a X-a a Diviziei Naționale de rugby, Dinamo - RCJ Farul, a fost întrerupt după doar câteva minute de la start. Jucătorii s-au luat la bătaie precum golanii de cartier, o parte dintre ei ajungând, răniți, la spital. În minutul 5 al meciului, la scorul de 3-0 pentru Dinamo, în timpul unei grămezi, jucătorii echipei gazdă, precum câinii cu ochii injectați și balele turbării la gură, au început să își lovească adversarii. „Marinarii” au ripostat, ajungându-se la o bătaie generală. Arbitrul Bogdan Milița a eliminat doi dinamoviști (Darie Curea și Flavius Dobre), dar, după alte cinci minute, a fluierat finalul jocului, deoarece constănțenii s-au retras de pe teren. În urma incidentelor, cinci rugbiști de la Farul și trei de la Dinamo au fost transportați la Spitalul de Urgență Floreasca, doi dintre constănțeni rămânând internați. Chiriac are o ruptură de buză superioară, Natriashvili un hematom la ochiul drept și fractură la deget, Kostashvili, comoție cerebrală, arcada dreaptă spartă și un hematom, Tudosa, comoție cerebrală, fisură de pomete și multiple hematoame, iar Uchava, fractură de mandibulă. Președintele RCJ Farul, Cristian Zgabercea, a declarat că echipa sa s-a retras de pe teren, deoarece se afla în imposibilitatea de a mai continua jocul, din cauza rănilor suferite de jucători în timpul bătăii. „Nu ne-am retras pentru că am vrut noi, ci pentru că am fost nevoiți. Avem cinci jucători grav răniți, după o acțiune premeditată a dinamoviștilor. S-a văzut clar că intenția lor nu a fost să joace mingea, ci a fost un atac direct la jucătorul nostru. Au sărit pe el, a fost o sălbăticie. Nu cred că se plătesc polițe din meciul tur, ci mai degrabă de la meciul Georgia - România, pentru că avem jucători georgieni convocați la naționala țării lor, iar atacul a fost asupra lor”, a explicat Zgabercea. Incidentele au revoltat-o și pe Elisabeta Lipă, președintele CS Dinamo spunând că nu va tolera asemenea manifestări: „Cine a greșit va plăti. Avem imagini care vor fi analizate și urmează ca federația să ia măsurile care se impun”. Potrivit unor surse, este posibil ca Poliția să se sesizeze în cazul celor doi jucători rămași în spital și să demareze o anchetă, urmând ca rugbiștii să fie cercetați penal. Farul riscă să piardă la „masa verde“ Pentru că s-a retras de pe teren, Farul ar putea pierde meciul la „masa verde”, 0-5, o decizie urmând a fi luată astăzi, la ședința de la federație. Membrii Comisiei de disciplină, conducătorii, antrenorii și căpitanii celor două echipe, jucătorii eliminați, brigada de arbitri și observatorii meciului au fost convocați de Colegiul Director al Federației Române de Rugby, astăzi, la orele 11, la sediul FRR, pentru a analiza faptele petrecute și a lua măsuri în conformitate cu prevederile regulamentare. „Federația condamnă cu fermitate comportamentul lipsit de fair-play al celor implicați. Cele petrecute pe stadionul Dinamo fac de rușine acest sport, care este unul pentru gentlemeni. Cred că presiunea foarte mare a dus la degenerarea faptelor și la aceste incidente regretabile. Voi fi drastic în a lua măsuri, pentru că ăsta nu e comportament sportiv, ci unul golănesc. Conform regulamentului, Farul ar pierde cu 0-5, dar comisiile de specialitate vor da verdictul”, a declarat președintele FRR, Alin Petrache. Înaintea acestui meci, Dinamo era liderul Seriei I, cu 41 de puncte, iar RCJ Farul ocupa poziția a doua, cu 40 de puncte. Ambele formații sunt calificate pentru play-off, care va începe la 25 aprilie.