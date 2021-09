Românul care a ținut post 40 de zile, mărturii cutremurătoare: "Am ieșit din corp și nu știam cum să fac să intru înapoi"

"Am ținut un post de 40 de zile. Eu sunt un căutător - viața mă fascinează în măsura în care reușesc să răspund cât mai mult la cele trei întrebări: cine sunt, de unde vin și unde merg după ce părăsesc această lume. Aceasta este dogma mea.



Și tot de la nenea Popa, orientarea mea în viață este următoarea: rămân în viață cu două mari acumulări pozitive; cunoștințele științifice din toate domeniile, care mă ajută să fiu mai bun decât înainte și faptele de iubire morale. Asta este religia mea.



Că în această religie mă întâlnescu cu Iisus ca model de iubire pentru planeta aceasta, este perfect pentru mine. Am deschiderea spre cunoaștere, nu spre niște lucruri care mă blochează, mă plafonează", a spus Ovidiu Harbădă.







"Mi-a fost rău și puteam să consum ceva să ies din starea respectivă, dar cum sunt poate căpos și curiozitatea e mai mare decât suferința la mine, am vrut să văd ce se întâmplă. Și dimineața pe la 4.00 - 5.00 am 'murit'.. Am ieșit din corp, am stat în cameră, a venit cineva, m-a luat, m-a dus, mi-a arătat niște aspecte din trecutul planetei, mi-a arătat câteva aspecte din existențele mele mai vechi care aveau legătură cu viața mea prezentă și îmi provocau o neacceptare.

Potrivit Antena3.ro, Acesta a povestit că în a 26-a zi a postului negru a experimentat o decorporalizare.