Românii, ironizaţi din nou la aceeaşi emisiune de la televiziunea franceză Canal Plus – VIDEO

Românii, ironizați din nou la aceeași emisiune de la televiziunea franceză Canal Plus – VIDEO

Ştire online publicată Miercuri, 14 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ofensiva ministrului francez de Interne, Claude Gueant, împotriva imigranților ilegali din Franța este satirizată în emisiunea Les Guignols de l'Info de la Canal Plus sub forma expulzării, împreună cu compatrioții lor, a doi militari, unul român și celălalt din Niger, decedați în Afganistan.În timp ce Statele Unite comemorează 11 septembrie, Nicolas Sarkozy le aduce un omagiu soldaților francezi morți în Afganistan, anunță crainicul-marionetă al emisiunii satirice Les Guignols de l'Info, difuzată de postul de televiziune Canal Plus.În cadrul unei ceremonii, președintele francez salută sacrificiul "valoroșilor combatanți" din "Legiunea străină" în Afganistan, "pentru a consolida hotărea Franței de a-și duce la capăt misiunea: apărarea democrației, libertății și fraternității între popoare"."Caporal Popescu și combatantul Djabira, voi care ați părăsit România și Nigerul natale pentru a servi țara noastră sub gloriosul stindard al Legiunii străine, Franța vă este etern recunoscătoare", afirmă președintele francez, în timp ce sunt prezentate imagini cu sicriele celor doi luptători, după care îi dă cuvântul ministrului francez de Interne, Claude Gueant."Pentru a încheia această ceremonie aș vrea să mă adresez și eu curajoșilor noștri eroi și să îi asigur că se vor îndrepta spre locul de veci înconjurați de ai lor. Caporalul Popescu, împreună cu alți 24 de romi, în cursa Paris-București de la ora 14.30 ", afimă ministrul francez de Interne, în timp ce sicriul soldatului român este așezat la bordul unei ambulanțe.Același lucru se întâmplă și în cazul cetățeanului din Niger, însoțit de alte 57 de persoane "de culoare". "Iertați-mi emoția, dar odată cu această plecare, numărul străinilor expulzați din Franța în acest an depășește pragul simbolic de 20.000. Această cifră ne dă speranța că vom atinge obiectivul nostru istoric de 30.000 de persoane conduse la frontieră. Trăiască Republica, trăiască Franța și zbor plăcut", afirmă el în timp ce ambulanțele care îi transportă părăsesc zona în acordurile imnului național al Franței.