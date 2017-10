România trebuie să îşi clarifice intenţiile privind South Stream

Potrivit vicepreședintelui Gazprom,

România trebuie să își clarifice intențiile privind South Stream

Ştire online publicată Miercuri, 13 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Aleksandr Medvedev, vicepreședintele companiei Gazprom, a declarat că este momentul ca România să își clarifice intențiile privind South Stream, mai ales că are o poziție strategică, iar negocierile cu Bulgaria nu au fost încă finalizate, potrivit unui interviu acordat „Southeast European Times”. Oficialul importantului concern rus sugerează, în interviu, că România trebuie să demonstreze intenții serioase privind conducta South Stream. „În ceea ce privește România, singurul lucru pe care pot să îl spun este că nicio țară care are intenții serioase nu va fi exclusă din acest proiect. România are o excelentă poziție strategică la Marea Neagră și ar fi putut să fie punctul de plecare pentru segmentul european al gazoductului, așa cum este Bulgaria”, a evidențiat Aleksandr Medvedev. „România s-ar putea conecta din Bulgaria, dar mai întâi trebuie să vedem ce se va întâmpla și în Bulgaria, având în vedere schimbarea de guvern. Negocierile cu Bulgaria sunt încă în derulare și ar fi momentul potrivit ca România să își facă clare intențiile privind acest proiect”, a insistat vicepreședintele Gazprom.