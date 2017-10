România trebuie să aibă rezultate în lupta anticorupţie

Potrivit unor surse UE

România trebuie să aibă rezultate în lupta anticorupție

Ştire online publicată Marţi, 19 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Înființarea postului de înalt reprezentant al Ministerului Justiției la Bruxelles reprezintă un exercițiu de relații publice și o încercare de a-l „neutraliza” pe Daniel Morar, pe când ceea ce așteaptă CE de la România sunt rezultate în combaterea corupției la nivel înalt, spun surse UE. Inițiativa de a înființa un post de înalt reprezentant al Ministerului Justiției pentru relația cu Comisia Europeană „nu răspunde vreunei cereri specifice” formulate de Comisia Europeană, au declarat pentru NewsIn mai multe surse europene familiarizate cu această problemă. Bulgaria, aflată de asemenea sub mecanismul de cooperare și verificare al CE în domeniul justiției, nu are intenția de a crea un astfel de post, ceea ce indică faptul că aceasta este o inițiativă „pur românească”, a spus una dintre sursele NewsIn. O altă sursă europeană consultată de NewsIn a confirmat faptul că nu au existat consultări între Comisia Europeană și Guvernul de la București pentru înființarea acestui post. „Se poate pune întrebarea ce ar fi urmat să facă Morar la Bruxelles? Nu vorbește franceza și abia înțelege engleza. Nu a lucrat niciodată în mod direct cu instituțiile UE. Cât de insultător trebuie să fi fost pentru el să primească această ofertă de a face doar relații publice, când ceea ce era el obișnuit să facă era să producă rezultate convingătoare? Acest lucru întărește senzația că e o inițiativă pur românească menită să-l «neutralizeze» pe Daniel Morar”, remarcă prima sursa citată. „Este surprinzător că, după toți acești ani îndelungați de negocieri de aderare și acum de stat membru, Bucureștiul tot nu înțelege că nu de relații publice are nevoie Comisia Europeană, ci de rezultate, iar asta mai mult ca oricând!”, a mai spus, pe un ton revoltat, sursa citată.