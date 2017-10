România s-ar putea număra printre ţările vizate de atacurile Rusiei

România s-ar putea număra printre țările vizate de atacurile Rusiei

Președintele rus Dmitri Medvedev a îmbrățișat retorica violentă a Războiului Rece amenințând că va distruge, dacă va fi necesar, scutul american antirachetă pe care SUA plănuiesc să-l instaleze în Europa.Rusia ar putea lansa atacuri cu rachetă asupra unor state membre UE, precum Polonia, România și Spania, sau membre NATO, precum Turcia, dacă pune în practică amenințările fără precedent proferate miercuri de președintele Dmitri Medvedev pe tema scutului antirachetă, scrie Daily Telegraph, citat de NewsIn.Președintele rus Dmitri Medvedev a îmbrățișat miercuri retorica violentă a Războiului Rece amenințând că va distruge, dacă va fi necesar, scutul american antirachetă pe care SUA plănuiesc să-l instaleze în Europa. Potrivit Daily Telegraph, această retorică - ce aduce perspectiva lănsării unor atacuri cu rachetă din partea Rusiei asupra Poloniei, României, Spaniei sau Turciei - ar putea fi cea mai serioasă lovitură dată relației SUA-Rusia de la când a venit la putere președintele Barack Obama."Am însărcinat forțele armate cu alcătuirea unor planuri pentru a distruge sistemele de informații, comandă și control ale scutului antirachetă (SUA/NATO - n.r.)", a spus președintele Medvedev într-o declarație de o duritate fără precedent, care intervine cu câteva săptămâni înainte de alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei și cu câteva luni înainte ca actualul șef de la Kremlin să se retragă în favoarea premierului Vladimir Putin. Astfel de declarații ar fi fost, de altfel, caracteristice mai degrabă acestuia din urmă. În timpul precedentei sale șederi la Kremlin, relația ruso-americană a cunoscut tensiuni fără precedent de la Războiul Rece.Pe de altă parte, declarațiile lui Medvedev au apărut după ce în ajun Statele Unite anunțaseră că vor înceta să mai aplice prevederile Tratatului privind Forțele Convenționale în Europa (CFE) în relația cu Rusia. Cu alte cuvinte, SUA vor înceta să mai informeze partenerul rus despre armamentul convențional. Gestul SUA a fost urmat, miercuri, de cel al altor 14 state membre NATO semnatare ale tratatului CFE.Rusia a impus un moratoriu unilateral Tratatului CFE încă din decembrie 2007, în timpul președinției lui Putin, sub pretextul îngrijorării legate de expansiunea spre est a NATO, de instalarea scutului american antirachetă în Europa sau chiar de folosirea de către forțele americane a bazei de la Mihail Kogălniceanu."Partenerii noștri din NATO nu arată deocamdată niciun fel de disponibilitate de a lua în considerare îngrijorările noastre legate de arhitectura scutului european antirachetă, ceea ce ne convinge că planurile lor sunt îndreptate împotriva Rusiei", a declarat, miercuri, președintele Dmitri Medvedev. Ridicând și mai mult miza, remarcă Daily Telegraph, liderul de la Kremlin a spus că anxietatea Rusiei este atât de mare, încât își rezervă dreptul de a revoca tratatele în vigoare privind controlul armelor nucleare (START) și de a ieși de la negocierile pentru noi tratate în domeniu.Casa Albă i-a dat imediat replica lui Medvedev, anunțând că Washingtonul nu își va modifica sub nicio formă planurile. "În niciun fel nu vom limita sau modifica planurile noastre de desfășurare în Europa", a declarat Tommy Vietor, purtător de cuvânt al Consiliului pentru Securitate Națională. "Am explicat pe multiple canale oficialilor ruși că sistemele de apărare antirachetă pe care intenționăm să le desfășurăm în Europa nu amenință și nu pot amenința apărarea disuasivă strategică a Rusiei", a completat oficialul american.