România s-a împrumutat de la Comisia Europeană

Comisia Europeană a alocat suma de 8,5 miliarde EUR în cadrul celei de a treia tranșe a sprijinului financiar acordat unui număr de cinci state membre prin intermediul Instrumentului SURE. În cadrul sprijinului financiar acordat astăzi, Belgia a primit 2 miliarde EUR, Ungaria – 200 de milioane EUR, Portugalia – 3 miliarde EUR, România – 3 miliarde EUR, iar Slovacia – 300 de milioane EUR. Acest sprijin, sub formă de împrumuturi acordate în condiții avantajoase, le va permite respectivelor state membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice efectuate în vederea menținerii locurilor de muncă. Mai exact, sprijinul financiar menționat anterior va contribui la acoperirea costurilor legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare instituite ca răspuns la pandemia de COVID-19 și destinate inclusiv lucrătorilor independenți. Odată ce se vor aloca toate sumele în cadrul SURE, Belgia va primi 7,8 miliarde EUR, Ungaria – 504 milioane EUR, Portugalia – 5,9 miliarde EUR, România – 4,1 miliarde EUR, iar Slovacia – 631 milioane EUR.