România, între principalele destinaţii pentru turiștii britanici

România, între principalele destinații pentru turiștii britanici

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Publicația britanică The Guardian recomandă România turiștilor britanici dornici de o vacanță activă, scrie Economica.net. The Guardian scrie despre Munții Făgăraș că “"oferă priveliști uimitoare ale lacurilor glaciare și ale văilor abrupte". Nu sunt lipsite nici ofertele de prețuri pentru o astfel de vacanță. Astfel, o călătorie de opt zile și cazare în cabane montane, cu două zile de trekking în Parcul Național Piatra Craiului, transfer de la aeroport, toate mesele și ghid montan, îi costă pe britanici aproximativ 655 de lire sterline pentru o persoană. Pentru doritorii de drumeții mai lungi, The Guardian promovează Marele tur al Carpaților, un circuit de 15 zile, Munții Apuseni, dar și Transilvania - Tărâmul lui Dracula.Celelalte țări incluse în topul celor de la The Guardian sunt: Portugalia pentru surf și yoga, Italia pentru călărie, Suedia pentru canoe, ciclism în Franța, mountain-biking în Austria, Azore - înot cu delfinii, Spania - kitesurfing și Finlanda, pentru a admira aurora boreală.