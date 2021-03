România ar putea folosi tehnologii moderne pentru a reduce furtul de lemn din pădurile țării

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune că protecția pădurilor va fi finanțată prin PNRR. Vor fi de asemenea alocați bani pentru plantarea de păduri noi.

„Sunt două linii de finanțare. În primul rând, o linie de finanțare de protecție a pădurilor actuale. Și aici dl ministru al Mediului a avut o idee foarte bună. Trebuie să trecem de la tăierea directă de către companii – unde se fraudează mult în România este faptul că ai o licență de tăiere, pe care zici că tai 10 metri cubi, te duci și tăi 30 și nu te verifică nimeni de fapt. Asta e cheia de boltă a furtului de lemn în România. Când spun că nu te verifică nimeni e o complicitate. Sau când se fac verificări, sunt bătuți sau amenințați oamenii ăia”, a spus Ghinea la Digi24.







„Dacă noi am schimba și Romsilva ar avea depozite de lemn și companiile care au nevoie de lemn să-l prelucreze iau doar din depozite, pe o bursă a lemnului transparentă, se rezolvă problema. Plus metode digitale moderne de trasare a lemnului, care pot fi diverse. Există tehnologie în care bagi un cip în fiecare arbore și apoi vezi pe unde se mișcă. Există această tehnologie și nu este foarte scumpă. Sunt și alte posibilități, cu camere inteligente care să calculeze pe fiecare drum de ieșire masa lemnoasă care este scoasă. Sunt diverse propuneri făcute de oameni în consultările publice. Deocamdată am decis o alocare pe zona reducerii furtului de lemn și orientarea spre digital și spre această transparentizare și crearea unei burse”, a explicat ministrul.







„A doua linie este plantarea de păduri noi, perdele forestiere și perdele agrosilvice. Aici vom înființa pepiniere ca să pregătim terenul. Unu-doi ani lucrăm la planificarea legislativă și la pepiniere și apoi plantare. Și aici e o problemă paradoxală: suntem la concurență cu subvențiile. Oamenii care ar vrea să planteze pădure pe acest mecanism, pe această legislație ar pierde subvenția europeană, ceea ce este stupid, pentru că avem în România, oficial, jumătate de milion de hectare degradate, dar care sunt în fondul agricol și pentru care se primesc subvenții. Și atunci înțelegerea cu Ministerul Mediului și Ministerul Agriculturii este să scoatem aceste terenuri din circuitul agricol, să poată să se încaseze subvenție și să fie împădurite până când oricum se schimbă Politica Agricolă Comună, din 2023”, a spus ministrul.