Româncele nu renunţă la serviciile de înfrumuseţare, în ciuda crizei

Româncele nu renunță la serviciile de înfrumusețare, în ciuda crizei

Românii nu țin cont de criza financiară ce s-a abătut asupra economiei mondiale, atunci când vine vorba de aspectul lor fizic. Saloanele de fitness, de înfrumusețare, precum și centrele spa din Constanța nu se plâng nicio clipă de lipsa clienților, ci mai degrabă de lipsa timpului, cauzată de un flux continuu de persoane care vin să se îngrijească. Serviciile de înfrumusețare pentru persoanele de sex feminin au cel mai mare succes, în preajma sărbătorilor de iarnă. „Nu putem vorbi de o scădere a vânzărilor, în această perioada sau că societatea noastră a fost afectată în vreun fel de criză. Persoanele care vin în centrele spa au venituri constante și considerabile și se preocupă serios de aspectul lor fizic. Mai mult, în a doua jumătate a lunii decembrie, vânzările de servicii de acest gen au crescut. Lumea vrea să arate cât mai bine de sărbători”, a declarat un reprezentant al institutului de spa „Hera Body Care”. La salonul de înfrumusețare „Dela Juja”, din Constanța, și vorbitul la telefon a devenit un lux, pentru angajatele societății. „Nu pot să vorbesc. Avem mulți clienți.” - a fost răspunsul primit atunci când am dorit să mă interesez de situația vânzărilor la societatea specializată în serviciile de înfrumusețare. Un răspuns ce valorează cât o declarație! Promoțiile de sărbători fac parte din rețeta de succes al afacerii. Institutul spa „Hera Body Care” oferă carduri cadou, de sărbători. Astfel, un card „Merry Christmas” cu manichiură, tratament de regenerare, masaj și bonus de două ședințe la solar costă 400 de lei. Cardul „Happy New Year”, care include o ședință de masaj de relaxare, cinci ședințe de solar, precum și alte facilități costă 430 de lei. „De asemenea, am avut și angajatori care au dat cadouri angajaților pachete de acces la centrul nostru, pentru a-i ajuta pe aceștia să se relaxeze”, a precizat reprezentantul „Hera Body Care”. Pentru o ședință la solar, în saloanele de înfrumusețare din oraș, trebuie să plătești în jur de 1 - 1,5 lei pe minut, un tratament cosmetic poate ajunge și până la 100 de lei ședința, iar pentru o ședință de masaj trebuie să dai cel puțin 40 - 50 de lei. La sălile de fitness, un abonament full, lunar, cu bodybuilding, fitness, aerobic și saună costă între 80 și 100 de lei. În plus, dacă vrei să ai un antrenor specialist în acest domeniu trebuie să plătești în plus 20 - 30 lei pe oră. Există și o oferte speciale, pentru companii, cu discount-uri de 10% - 20%, precum și reduceri chiar de 30% - 40%, pentru studenți.