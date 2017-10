Român, arestat la frontiera dintre Bulgaria şi Turcia pentru contrabandă cu argint

Român, arestat la frontiera dintre Bulgaria și Turcia pentru contrabandă cu argint

Ştire online publicată Miercuri, 04 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Vameșii bulgari de la punctul de frontieră cu Turcia Malko Tărnovo au efectuat o captură record de 63 de kilograme de argint ascunse de un român într-o mașină, a anunțat Agenția vămilor, citată de site-ul Novinite.com. Vameșii au confiscat 63,150 de kilograme de metal sub formă de foițe, monede, lingouri și bijuterii.Argintul a fost găsit în timpul unei verificări de rutină a unei mașini Renault Megane cu numere de înmatriculare românești. Șoferul, un român în vârstă de 32 de ani, a precizat că nu are nimic de declarat la vamă.În timpul unei percheziții, agenții vamali au găsit un pachet cu argint ascuns în cavitatea dintre scaunul din față și pedale.Vameșii din Malko Tărnovo au găsit mai mult argint ascuns în alte zone ale mașinii, confis-când în total 63,150 de kilograme de metal sub formă de foițe, monede, lingouri și bijuterii. Auto-ritățile vamale sugerează că argintul ar fi fost dus în Turcia și vândut pe piața neagră, după ce ar fi fost topit pentru fabricarea de bijuterii.Românul a fost reținut, iar mașina acestuia a fost confiscată.