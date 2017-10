Rogozin continuă amenințările la adresa României: Sunt un popor destul de laş

Rogozin continuă amenințările la adresa României: Sunt un popor destul de laș

Vicepremierul rus Dmitri Rogozin continuă atacurile verbale la adresa României și a Republicii Moldova și amenință cu riposte, după ce în urmă cu două săptămâni, România a interzis avionului în care se afla Rogozin să intre în spațiul aerian al țării noastre.Într-un interviu acordat Rossia24 și citat de Adevarul, Rogozin îi numește pe români „un popor de lași” și acuză Chișinăul de rusofobie.„Desigur că noi vom riposta, însă pentru noi este important să înțelegem cum să o facem corect și să înțelegem în general ce se întâmplă acolo. Analiza mea spune că România și forțele sale proromâne moldovenești (face referire la guvernarea de la Chișinău), aș spune chiar profasciste au îndrăznit pentru că au văzut acest „trend”, rusofobie, sancțiuni antiruse, acest idiotism care se întâmplă în viață politică americană, fapt ce nu s-a întâmplat anterior, fiindcă sunt un popor destul de laș”, a declarat Dmitrii Rogozin.Vicepremierul rus a mai adăugat că această situație formată trebuie privită ca un tot întreg: „Mai ales că ei au acum pe teritoriul lor scutul antirachetă american, membrii Curții Constituționale a Republicii Moldova au cetățenie română, iar majoritatea deputaților moldoveni au pașaport românesc. Trebuie să privim asta ca pe o singură situație”.Dimitri Rogozin a încercat și în trecut să ajungă pe cale aeriană în Republica Moldova. În mod similar, în 2014 i-a fost interzis accesul în spațiul aerian al României. Și atunci oficialul rus a reacționat furios. Apoi, în 2016, Rogozin a reușit să tranziteze spațiul aerian în României, la bordul unei aeronave comerciale. El a încălcat astfel sancțiunile UE, pentru că vicepremierul rus are interdicție de zbor în spațiul Uniunii Europene. Sancțiunea a fost impusă după anexarea Crimeei de către Rusia și implicarea Moscovei în conflictul armat din Donbas, în estul Ucrainei.Rogozin, declarat persona non grata la ChișinăuVicepremierul rus însărcinat cu industria de armament și situația din Transnistria a fost declarat persona non grata, săptămâna trecută, de autoritățile de la Chișinău, la propunerea ministrului de Externe, Andrei Galbur.„După cum ați putut observa, în ultimul timp vicepremierul Federației Ruse, Dmitri Rogozin, făcut o serie de declarații și comentarii publice care poartă un caracter neprietenesc, denigrator și ofensator la adresa Republicii Moldova și a poporului său”, a precizat Galbur, potrivit Unimedia. Publicația citată mai arată că Ministerul de Externe de la Chișinău l-ar fi convocat pe ambasadorul rus, Farit Muhametșin. Diplomatului i-ar fi fost comunicate nemulțumirile autorităților moldovene cu privire la atitudinea lui Dmitri Rogozin, dar și că în următoarea perioadă acestuia îi va fi interzisă intrarea în Republica Moldova.