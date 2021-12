RO Vaccinare face precizări: Jocul Omikron nu are nimic de-a face cu COVID-19

"Creativitatea în dezinformare nu are limite!



Jocul Omikron, sufletele călătoare și pierderea sufletului.



Postări care leagă un joc online numit „Omikron: The Nomad Souls”, lansat de compania Microsoft în 1999, de noua tulpină Covid-19 numită Omicron au fost distribuite de mii de ori în ultimele săptămâni.

Potrivit Antena3.ro utilizatorii rețelelor sociale sugerează că nu este o coincidență, ci un indiciu că pandemia actuală a fost planificată. Însă, deși jocul există și a fost lansat de Microsoft, nici compania, și nici Gates nu au fost implicați în crearea lui. Și nu are nimic de-a face cu Covid-19.Adevăr:„Omikron: The Nomad Soul” este un joc de aventură cu împușcături și mișcări de luptă.Orașul fictiv „Omikron” este principalului oraș dintr-un număr total de cinci aflate pe planeta Phaenon, unde are loc jocul de aventură.Varianta Omicron a Covid-19 a fost detectată de oamenii de știință din Africa de Sud. Deoarece varianta are un număr mare de mutații, OMS a clasificat-o pe 26 noiembrie ca fiind o variantă care determină îngrijorare.OMS numește variante de îngrijorare în ordinea alfabetului grecesc (explicația OMS este aici). Literele „Nu” și „Xi” au fost sărite din motive de claritate, „Nu” sună similar cu cuvântul „nou” și „Xi” este un nume de familie comun", potrivit unei postări pe pagina de Facebook RO Vaccinare.