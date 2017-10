Risc de noi atacuri cibernetice în Ucraina

Ştire online publicată Marţi, 19 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Experți ai Computer Emergency Response Team (CERT-UA), un organism de reacție în cazuri de atacuri cibernetice, au avertizat în legătură cu posibilitatea unor noi atacuri ciber-netice în Ucraina, după ce un soft de tip malware a fost detectat la sfârșitul săptămânii trecute în sistemul IT de pe aeroportul Borispol de lângă Kiev, relatează Reuters și Interfax-Ukraina.„În atenția tuturor administratorilor de sisteme... Vă recomandăm să verificați toate fișierele log și traficul de informații”, a anunțat CERTA-UA.Un virus similar celui care a atacat trei companii ucrainene din domeniul energetic la sfârșitul lunii decembrie a fost descoperit sâmbătă într-un calculator din rețeaua IT a principalului aeroport ucrainean Borispol de lângă Kiev, potrivit serviciului de presă al aeroportului. Rețeaua IT a aeroportului include sistemul de control al traficului aerian.