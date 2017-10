Rihanna concertează la Bucureşti în luna august

Rihanna concertează la București în luna august

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Rihanna concertează în Piața Constituției din București, pe 14 august, iar biletele se pun în vânzare marți, de la ora 16.00, prin rețeaua Eventim, informează organizatorii, Marcel Avram, East European Production, sub egida D&D East Entertainment, potrivit News.ro.Concertul pe care Rihanna îl va susține în Capitală face parte din The Anti World Tour 2016, care a început în toamna anului trecut, în Statele Unite și care continuă și pe parcursul acestui an.Rihanna a lansat șapte albume începând cu anul 2005, iar 13 dintre single-uri sale au ajuns pe primul loc în topuri.Discurile sale au fost vândute în peste 45 de milioane de copii, în întreaga lume, și peste 210 milioane de piese descărcate în variantă digitală. Este câștigătoare a opt premii Grammy.Rihanna, născută pe 20 februarie 1988, va prezenta la București noul său album, „Anti”, o producție 2016, iar din repertoriu nu vor lipsi hiturile „Umbrella”, „Rude Boy”, „Four Five Seconds” și „We Found Love”.