Ricky Martin s-a căsătorit

Ştire online publicată Joi, 11 Ianuarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Ricky Martin a anunțat, miercuri, că s-a căsătorit cu artistul siriano-suedez Jwan Yosef, cu care are o relație de doi ani, scrie AFP.com citat de News.ro.„Sunt soț”, a spus cântărețul portorican pentru televiziunea E!, fără să precizeze data la care s-a căsătorit. „Vom organiza o petrecere mare peste câteva luni”, a adăugat el.„Am schimbat jurăminte, am jurat totul și am semnat toate documentele necesare, inclusiv un contract prenupțial”, a mai spus Ricky Martin.Cântărețul, în vârstă de 46 de ani, și partenerul său de viață, Jwan Yosef, în vârstă de 33 de ani, au o relație din anul 2016. Cei doi și-au anunțat logodna în luna noiembrie, iar de câteva luni locuiesc în Los Angeles.Starul portorican, care a anunțat în mod public în 2010 că este homosexual, a avut o relație de trei ani cu Carlos Gonzalez Abella, din 2011 până în ianuarie 2014. Cântărețul a devenit tată de gemeni în 2008. Fiii lui, Matteo și Valentino, s-au născut cu ajutorul unei mame surogat.Ricky Martin, născut pe 24 decembrie 1971, este un cântăreț născut în Puerto Rico. A devenit cunoscut ca membru al grupului Menudo și, apoi, ca artist solo, începând din 1991. Albumele sale s-au vândut în peste 55 de milioane de copii pe plan mondial.Cântărețul face parte din distribuția serialului „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story” al FX, care prezintă moartea lui Gianni Versace. Artistul îl întruchipează pe iubitul creatorului de modă. Serialul îi mai are în distribuție pe Edgar Ramirez, care joacă rolul lui Gianni Versace, și Penelope Cruz, în rolul surorii lui, Donatella.