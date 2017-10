Rezultate titularizare 2011: 70% dintre dascăli au picat

Ştire online publicată Luni, 18 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Rezultate foarte slabe la examentul de titularizare 2011. Doar 30% dintre candidații au luat note peste 7, potrivit Realitatea.net.Obiectivul major a fost atins: selectarea resurselor umane de calitate. Imposibilitatea riscului ca în acest an școlar posturile existente să nu fie acoperite cu resurse umane calificate.În ceea ce privește numărul candidaților avem următoarea evoluție: în 2008 - 69.000 de participanți din care 18% absolvenți ai anului, 2009 - ponderea 13%, în 2010 - 12% au fost absolvenți, iar în acest an ponderea este de 11%.Tendința de absenteism a crescut de la an la an: de la 18% a ajuns în 2011-23% dintre candidați nu s-au prezentat în ziua concursului.Calitativ, avem trei categorii: note sub 5, între 5 și 7 și note peste 7, care dau dreptul pentru titularizare.32% dintre candidați au luat note sub 5, 38% au luat note între 5 și 7, iar 30% au fost notați între 7 și 10. De asemenea, anul acesta au fost 52 de note de 1, jumătate dintre ele au fost obținute la Educație Fizică și Sport.Au existat și note de 10 la titularizare - 26 la număr, în scădere față de anii trecuți."Pe 12 septembrie, elevii vor avea cadre didactice pregătite. Nu există niciun risc să rămână locuri neocupate", a completat Oana Badea.