Revoltă la IMUM Medgidia

În fața porților IMUM Medgidia, trei echipaje de poliție veghează la respectarea ordinii publice. Nu este nevoie de intervenția oamenilor în uniformă. Scandalul din curtea producătorului de utilaje agricole a rămas dincolo de gard, în spațiul privat. Dureri de muncitori Pentru ziariștii atrași de eveniment, ușa de acces în unitate se deschide larg. „E grevă spontană. Scrieți să afle și lumea cum o ducem aici” – ne sfătuiește unul dintre paznici. La circa 100 de metri, la intrarea în sediul administrativ, s-au bulucit zeci de bărbați și femei în salopete albastre. Din când în când, se aud huiduieli și scandări: „Hoții! Hoții!” În fața lor, ca o stâncă în calea furiei apelor, Ibrahim Dede, vicepreședintele consiliului de administrație, lasă să se scurgă pe lângă el valul de fluierături și acuzații. La apariția noastră, a ziariștilor, muncitorii se reped să-și verse oful din suflet în reportofoane, în camerele de luat vederi. „De două luni nu am fost plătiți” – spune un ins care afirmă că lucrează de 40 de ani în unitate. „Salariile sunt mici”– spune altul, băgându-mi în ochi fluturașul de plată, din care reiese că are o leafă de 807 lei și câțiva bănuți. „Am avut un contract ferm cu Câmpina, am livrat 84 de șasiuri. S-au încasat 20 de miliarde de lei vechi și ei nu reușesc să dea un salariu la oameni. Asta-i problema, nu ce mint ei. Sunt niște hoți! Să vezi ce cantină au, ce mănâncă; plătesc hotelul la Constanța” – spune un al treilea. „Ne-au dat fluturașii, dar banii nu ni i-au dat. În loc de plată, ne-au dat hârtii. Dacă avem nevoie să mergem la doctor, ne dau pe loc o hârtie. Dar noi știm dacă s-a plătit sau nu contribuția la asigurările de sănătate?” “ – adaugă altul. Șuvoiul vorbelor este întrerupt de un nou val de scandări: „Hoții! Hoții!” O acțiune spontană Liviu Chiriță, liderul sindicatului, ne prezintă radiografia cazului: „Ca urmare a neplății salariului de aproape două luni de zile, cei circa 160 de salariați au lăsat lucrul în mod spontan, solicitând o întrevedere cu consiliul de administrație pentru găsirea de soluții. Pentru neplata salariilor, sindicatul are o acțiune în instanță. Pe 18 martie avem un nou termen. Când se va pronunța justiția, ne vom recupera banii pe cale legală. Motivul invocat de administrație pentru neachitarea salariilor este îngustarea pieții de desfacere. Agricultura nu a primit finanțarea necesară pentru exploatațiile care au în programul de achiziții și utilaje de la IMUM. Primăriile care solicită utilaje de la noi, pentru gospodăria locală, nu au primit bani din cauza întârzierii aprobării bugetului. Sunt facturi proformă, dar nu și comenzi ferme pentru că nu există finanțarea. Acest fapt a generat lipsa capitalului de lucru. Cheltuielile curente de funcționare a societății exercită o presiune foarte mare. Datoriile către stat, din timpul privatizării, au venit la plată eșalonat, în noiembrie, decembrie 2008 și ianuarie 2009. Ele au dezechilibrat situația financiară a societății. Am avut o comandă substanțială de circa 20 de miliarde de lei, care a fost executată în perioada decembrie – februarie. Salariații au făcut un sacrificiu enorm. Au muncit chiar și de sărbătorile legale. Ne-am încadrat în termenele contractului, dar suma primită nu a fost suficientă, pentru că a trebuit să se achite datoria către stat, de circa 7 miliarde de lei. Neplata ei ar fi dus la pierderea facilităților primite la momentul privatizării.” Acționarul majoritar al companiei este un consorțiu format din trei cetățeni turci. „Noi vrem să discutăm împreună cu cei ce administrează societatea și să găsim soluții împreună pentru continuarea activității. Astfel de acțiuni nu rezolvă problemele. În nici un caz nu vom primi un sprijin financiar de la nimeni. Rezolvarea depinde de puterea noastră de a găsi soluții” – afirmă liderul. Lozinci patronale La solicitarea ziarului „Cuget liber”, Ibrahim Dede a organizat o conferință de presă. „După cum știți, de 7 – 8 luni, în lume este o criză globală care și-a făcut efectul și în România. Noi, de asemenea, suntem afectați de această criză. Sunt multe firme care de 3 – 6 luni nu au plătit salariile. Statul român a înghețat plata salariilor (lucru total neadevărat – n.n). Foarte multe firme au înghețat plata salariilor. Bineînțeles că și noi suntem afectați” – și-a început oficialul speach-ul. Apoi, referindu-se la protestul lucrătorilor, a spus: „În primul rând este o grevă ilegală. În momentul de față, sindicatul a intentat un proces în justiție pentru plata salariilor. Din cauza acestui proces aflat în curs, această grevă este ilegală. Deși suntem în proces, noi am plătit salarii când ne-au intrat bani în cont. În mod normal nu am fi fost obligați să efectuăm aceste plăți, din cauza faptului că suntem în proces de judecată.” Întrebat dacă știe că e ilegal să nu plătești salariile în România, Ibrahim Dede a pus placa din nou: „În momentul de față lumea este afectată de o criză globală. Firme ca Mercedes, Opel, fac disponibilizări sau îngheață plata salariilor.” I s-a atras atenția că firmele enumerate au concediat lucrători, dar după ce i-au plătit la zi. „Scopul nostru nu este de a disponibiliza oameni, ci de a depăși împreună această criză – a continuat, el, imperturbabil. Avem comenzi, dar oamenii spun că nu le pot executa. Dacă le-am accepta, am avea cu ce plăti salariile angajaților și nu ar mai fi nicio problemă.” Întrebat dacă are bani să-și cumpere mâncare, oficialul a răspuns: „O să vă spun ceva, dar este rușinos.” Nu a continuat ideea, așa că n-am aflat dacă îi era rușine că el are ce mânca, iar muncitorii, nu. În schimb a reluat lozincile: „Eu le-am spus muncitorilor că suntem o familie, care trebuie să depășească împreună criza. Dacă ne intră bani în cont, și mâine plătim salariile. Noi le spunem oamenilor: munciți să facem vânzare!” Un minunat îndemn adresat celor 160 de burți goale!