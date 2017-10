Ieri

Revoltă în biserica militară de la Mangalia

Un nou scandal în Casa Domnului a izbucnit, de această dată, la Mangalia. Culmea ironiei, toate aceste probleme apar, din câte am sesizat, doar atunci când o biserică a fost ridicată (de multe ori prin efortul susținut al preoților și enoriașilor, care și-au dat interesul și au muncit zi lumină pentru ridicarea lăcașului) și se încearcă, într-un fel sau altul, controlarea ori preluarea ei de către Arhiepiscopia Tomisului. În acest „păcat” a căzut și biserica militară de garnizoană de la Mangalia, unde preotul militar Traian Chircu a reușit finalizarea construirii lăcașu-lui într-un timp record și, tot datorită lui, Brâul Maicii Domnului a putut fi adus, anul trecut, la Mangalia și Constanța. Meritele preotului sunt de necontestat, ele fiind recunoscute și prin acordarea unei distincții deo-sebite, respectiv Crucea Patriarhală. Dar prea multă faimă deranjează, chiar și printre fețele bisericești. Astfel că, în luna februarie a.c., reprezentanții Arhiepiscopiei au descins la capela militară din Mangalia și „l-au forțat”, după cum ne-au povestit enoriașii (unii dintre ei au fost martori la eveniment), pe preotul Traian Chircu „să semneze un proces-verbal de predare-primire a lăcașului de cult, a inventarului acestuia și a arhivei, transformând obiectivul militar în biserică parohială, sub conducerea unui preot civil”. Detaliile unei așa-zise „predări” sunt mult mai încurcate, iar biserica, de fapt, aparține Garnizoanei și Primăriei Mangalia, așa după cum și reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului recunosc. Tot aceștia nu s-au sfiit să spună că au încercat preluarea bisericii, în 2006, dar acest lucru nu a fost posibil, din punct de vedere legal, astfel că Primăria Mangalia le-a respins cererea, la momentul respectiv. „A fost aruncat ca un câine!” „Este o lucrare mișelească! De ce îl dă afară? Să ne spună și nouă! Suntem alături de preotul nostru, care s-a sacrificat zi de zi, și a muncit cot la cot cu mulți dintre noi, pentru ridicarea bisericii. A fost aruncat ca un câine! Nu este corect! Vrem să fim auziți! Noi strigăm până ne aude Dumnezeu!” - au strigat, ieri, revoltați, enoriașii de la biserica militară din Mangalia. Oamenii aveau tot dreptul să fie suspicioși în condițiile în care, după ce toată munca depusă de preotul Chircu a fost materializată în ditamai frumusețe de biserică, acum, la nici un an de la sfințirea ei, se încearcă „preluarea” ei. Mai mult decât atât, Arhiepiscopia a refuzat un dialog cu enoriașii, nelămurându-i cu privire la situația creată. Ieri, în jurul orei 12, după terminarea slujbei de către noul paroh al bisericii, George Laurențiu Puiu, enoriașii au scandat în lăcașul de cult că-și vor preotul înapoi. Preotul Puiu a spus presei aflată la fața locului că nu are ce comenta și s-a refugiat apoi în altar, de unde a început să dea telefoane. Ulterior, la poarta bisericii a apărut o dubă a Poliției, doi polițiști intrând să vorbească cu preotul, fără ca presa să fie lăsată să asiste la discuții. Contactat telefonic, ieri, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului, preot Eugen Tănăsescu, ne-a declarat că totul este o neînțelegere. „Biserica este a amândurora (n.r. - și a preotului militar și a preotului civil), doar că părintele Chircu a insistat să i se dea un sector civil. Biserica în sine, ca și clădire, aparține Garnizoanei și Primăriei” - ne-a spus preotul Tănăsescu. De fapt, toate problemele se pare că au pornit de la sesizările preoților civili din Mangalia, care s-au arătat deranjați de faptul că preotul Chircu deservește populația civilă. „Este și o problemă de atitudine a preotului Chircu, care vrea să fie șef la Mangalia și oficia slujbe fără acordul Parohiei civile” – spune preotul Tănăsescu. „Părintele Chircu va rămâne acolo!” - ne-a asigurat preotul Tănăsescu, dar, probabil în această săptămână, va avea loc o întâlnire la care vor fi stabilite responsabilitățile ambilor preoți. „Preotul Chircu se auto-victimizează pentru că a vrut să fie singur. E puțin teatru duhovnicesc” - a mai declarat preotul Tănăsescu. Cu privire la acest scandal biserices a fost sesizat și DNA-ul.