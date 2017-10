Revelionul copiilor

Doriți să plecați de acasă de Revelion și nu aveți cu cine să vă lăsați copiii? Doriți un sfârșit de an alături de prieteni, dar nu ați găsit încă o persoană care să aibă grijă de cel mic? Majoritatea părinților își lasă copiii în noaptea dintre ani fie la bunici, fie prin vecini, asta dacă nu petrec acasă. Dar revelionul este al tuturor, așa că, de ce să nu petreacă și micuții? Poate ți se pare ciudat, dar și ei au dreptul să petreacă la cumpăna dintre ani. A venit mo-mentul să vă povestească și ei ce au făcut la petrecere, indiferent că aceasta a avut loc la voi acasă sau în altă parte. De la petrecerea copiilor nu trebuie să lipsească dulciurile, muzica, tortul, confeti, șampania pentru copii, artificiile, mâncarea ornată haios, face-painting, jocul și veselia multă. Veți avea plăcuta surpriză să vedeți ce bine știu să se distreze prichindeii. Dacă atmosfera v-a cuprins și pe dumneavoastră, ați putea să rămâneți alături de ei, să petreceți și să deveniți pentru câteva ore copii. Dacă vă gândiți că sunt mici, că vor termina până seara distracția și că o să plecați la petrecerea adulților, s-ar putea să aveți surpriza de a nu o face, pentru că cei mici v-au epuizat. Nu-i așa că și ei știu să se distreze? Puneți-i pe ei să fie Moș Crăciun Și ca party-ul să fie perfect, puteți să îi îmbrăcați în om de zăpadă, în ajutoarele moșului, puteți să-i faceți fulgi de nea, să folosiți motivul iernii în vestimentația lor. Pentru a diversifica, improvizați și o mică scenetă. De exemplu, puteți să-i deghizați în Moș Crăciun, să le spuneți voi o poezie, un cântecel, să uitați de grijile cotidiene. Pentru că sunt copii și se plictisesc repede, puteți să pregătiți jocuri interactive, desene animate, karaoke. Faceți lucruri care pun în valoare imaginația și creativitatea puiuților. Plăcinta cu răvașe, bucuria copiilor Dacă ai fi copil în zilele acestea tu ce ai vrea să faci de Revelion? Georgiana, 11 ani ne spune: „Îmi ajut părinții să pună masa de revelion, apoi ne uităm la artificii, ne punem să mâncăm, bem șampanie (eu pentru copii), mâncăm tort și ne uităm la televizor. Mami face plăcintă cu surprize și sper să găsesc o bucată cu bilețel. După aceea facem nani, nani”. Robert, 7 ani: „Mami a spus că mă duce la buni, că ei pleacă la restaurant și că o să-mi aducă ceva bun. Când mă trezesc, merg cu tataia cu sorcova. Am făcut-o singur, cu doamna”. Cosmina, 12 ani: „Îmi petrec acasă revelionul cu mâncăruri tradiționale. Tata a luat artificii care se țin în mână și abia aștept să ieșim la 12 noaptea afară”. Atmosfera creată, muzica și dansul, vocile zglobii ale copiilor te vor face, cu siguranță, să uiți că a mai trecut un an și te vor face să-ți dorești mai mult de la următorul. Nu uitați să le spuneți micuților să-și pună o dorință atunci când începe focul de artificii.