Reuters / VIDEO: Surfing cu capre, pe o plajă din California

În timp ce copiii şi adulţii entuziasmaţi vâslesc frenetic pe plăcile de surfing peste valurile înspumate ale Pacificului până pe plajă, un pasager participă placid la această distracţie: o capră mare şi albă, relatează marţi Reuters







Surferul din California Dana McGregor a iubit întotdeauna fiorul de a prinde un val, dar abia după ce într-o zi şi-a luat cu el la surfing animalul de companie, o capră, şi-a găsit cu adevărat chemarea. "Am luat o capră ca să-mi cureţe curtea din spate de stejar otrăvitor şi m-am gândit s-o duc de ziua mea la surfing şi de atunci am ajuns să fac surfing cu capre", a povestit McGregor despre începuturile sale în această activitate, cu aproape zece ani în urmă.







McGregor, în vârsta de 42 de ani, îi învaţă acum pe copii să facă surfing pe Pismo Beach, la nord de Santa Barbara, cu caprele sale, Pismo şi Grover, care îi ajută pe cei mici să îşi depăşească frica de apă. "La început pare înfricoşător, dar după ce continui s-o faci este foarte distractiv", a spus Mileah Robbins, în vârstă de 10 ani, la puţin timp după ce a călărit un val alături de Pismo, în vârstă de opt ani.







După expresia relaxată a lui Pismo deasupra valurilor, caprele par să se bucure la rândul lor.







"Există o libertate în surfing, pe care nu o găseşti în altă parte", a declarat McGregor în timp ce îşi îmbrăţişa caprele pe trotuar, atrăgând atenţia copiilor şi a altor trecători.







"Călăreşti valuri pe care Dumnezeu ni le oferă, care aduc vindecare, bucurie, libertate şi pace în viaţa noastră, aşa că vreau ca toată lumea să experimenteze asta", a adăugat surferul.