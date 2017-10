Reţea de falsificatori de bani, anihilată de poliţiştii constănţeni

Rețea de falsificatori de bani, anihilată de polițiștii constănțeni

Trei constănțeni au fost reținuți de polițiști după ce s-a descoperit că ei făceau parte dintr-o rețea de falsificatori de bani. În cursul zilei de 24 martie, polițiștii de la Serviciul Investigații Criminale din cadrul Inspecto-ratului de Poliție al Județului Constanța, au intrat în posesia unei informații cu privire la faptul că Ion Grigore de 59 de ani, din Constanța, deține o cantitate mare de bancnotă contrafăcută româ-nească și străină pe care intențio-nează să o pună în circulație pe raza județului Constanța și în străinătate. Pentru a-l prinde pe bărbat, oamenii legii au introdus în cauză un polițist sub acoperire care să cumpere bancnotele contrafăcute de la persoana suspectă. În consecință, polițistul sub acoperire a luat legătura cu Grigore spunând că este interesat să cumpere o sumă cât mai mare de bani falși. Tranzacția a avut loc la data de 27 martie, în zona Cazino, din Constanța, polițistul cumpărând suma de 5.000 de dolari compusă din bancnote de 100 de dolari contrafăcute, purtând aceeași serie, în schimbul a 3.500 de lei. La scurt timp, după ce s-a făcut flagrantul, Ion Grigore a fost reținut și condus la sediul Poliției. În urma cercetărilor efectuate, s-a stabilit că bancnotele au fost contrafăcute de doi tineri, Radu Gabriel B., de 17 ani, și Vasile Mihai Pandele, de 18 ani, în apartamentul unei rude a celui din urmă, situat în orașul Năvodari. Potrivit anchetatorilor, la data de 27 martie, simultan cu prinderea în flagrant a lui Grigore, au fost efectuate două percheziții, una la domiciliul acestuia și una la adresa din orașul Năvodari. Drept urmare, în apartamentul din Năvodari au fost găsite bancnote contrafăcute, similare celor cumpărate de polițistul sub acoperire, precum și tehnică de calcul cu ajutorul căreia ar fi fost imprimate bancnotele contra-făcute. Cei trei au fost reținuți de polițiști, fiind cercetați pentru falsificare de monede sau de alte valori și falsificare de valori străine. În cursul zilei de sâmbătă, ei au fost prezentați Judecătoriei Constanța cu propunerea de arestare preventivă, însă magis-trații au dispus cercetarea lor în stare de libertate, luând față de aceștia măsura obligării de a nu părăsi localitatea.