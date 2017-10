Republicarea "Mein Kampf", de Adolf Hitler, generează un scandal uriaş în Germania

Republicarea "Mein Kampf", de Adolf Hitler, generează un scandal uriaș în Germania

Ştire online publicată Joi, 24 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Decizia Germaniei de a publica în ianuarie, pentru prima dată după moartea lui Adolf Hitler, volumul "Mein Kampf", manifestul fostului lider nazist, a generat în această țară un scandal uriaș, întrucât textul este considerat fie o diatribă rasistă incendiară, fie un instrument educațional folositor.După 70 de ani, drepturile de autor asupra textului, scris de Hitler în perioada 1924-1926 și interzis de Aliați la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, expiră la sfârșitul acestui an, deschizând calea spre publicarea unei noi ediții a cărții, care va include secțiuni explicative și peste 3.500 de adnotări, informează Reuters.În ianuarie, această carte de 2.000 de pagini, publicată în două volume, va fi pusă în vânzare, după trei ani de muncă intensă depusă de specialiștii de la Institutul de Istorie Contemporană din Munchen, transmite romanialibera.ro.Adolf Hitler a scris cea mai mare parte din primul volum al cărții "Mein Kampf", o lucrare profund autobiografică, în timp ce se afla în închisoarea Landsberg, după eșecul "Puciului de la berărie", o tentativă eșuată de lovitură de stat organizată de Partidul Nazist în 1923. După ce a fost eliberat din închisoare, Hitler a scris și cel de-al doilea volum al cărții, în timp ce se afla în cabana sa din regiunea montană Berchtesgaden.În această carte, un amestec de experiențe personale și de ideologie politică, fostul lider nazist și-a prezentat strategia. Hitler și-a expus ideile antisemite, prefigurând Holocaustul. Ca și politică teritorială, Hitler anunța reorientarea Germaniei dinspre expansiunea către vest, spre cea către est, mai exact către Rusia."Rezultatul este că într-o zi unui asemenea popor existența pe pământ îi va fi luată cu forța. Căci omul nu poate sfida decât un anumit timp legea eternă a perpetuării speciei și, mai devreme sau mai tîrziu, vine revanșa. O rasă mai puternică va alunga rasele slabe, căci iureșul final către viață va distruge obstacolele ridicole ale unei pretinse omenii individualiste, pentru a lăsa loc omeniei conforme cu natura, care îi nimicește pe cei slabi ca să le dea locul celor puternici"Adolf HitlerCa și politică teritorială, Hitler anunța reorientarea Germaniei dinspre expansiunea către vest, spre cea către est, mai exact către Rusia.Sondajele de opinie au evidențiat o divizare extrem de profundă a societății germane în această privință. Un sondaj realizat de YouGov, luna trecută, a arătat că 51% dintre germani se opun menținerii interdicției de publicare a cărții "Mein Kampf". La rândul său, landul Bavaria s-a prelevat în repetate rânduri până acum de invocarea drepturilor de autor, care i-au fost transferate de Aliați, pentru a se opune republicării.Peter Longerich, biograf al lui Hitler, consideră că germanii au ajuns într-un punct în care tabuurile sunt sfărâmate."Am intrat probabil într-o etapă în care poți să faci mult mai multe lucruri cu Hitler și textele sale decât puteai să faci în urmă cu 10-20 de ani. În era mass-media, tabuurile sunt în mod constant sfărâmate, iar textele nu mai pot fi ținute sub lacăt", a declarat istoricul german.”Tânărul evreu cu păr negru o pândește, ore întregi, cu fața luminată de o bucurie diabolică, pe tânăra fată inconștientă de pericol, pe care o mînjește cu sîngele său și o răpește astfel poporului din care provine”Adolf HitlerPrintre celelalte momente hotărâtoare care au marcat în ultimii ani opinia publică din Germania s-au aflat filmul din 2004 "Ultimele zile ale lui Hitler/ Der Untergang", o explorare fictivă a ultimelor zile din viața dictatorului nazist, dar și fenomenalul succes comercial pe care l-a avut filmul din acest an "Er ist wieder da", o adaptare cinematografică a unui roman de satiră, care își imaginează reînvierea lui Hitler în zilele moderne din secolul al XXI-lea și transformarea lui într-o vedetă a spectacolelor de stand-up comedy.Demolarea minciunilor naziste - Deși sunt perfect conștienți de controversele care înconjoară "Mein Kampf", experții de la Institutul de Istorie Contemporană din Munchen afirmă că obiectivul acestui proiect editorial este acela de a demola propaganda nazistă și de a submina orice putere simbolică pe care această carte încă o mai deține."Scopul nostru este de a prezenta «Mein Kampf" ca pe un sursă frapantă de documentație pentru istoria contemporană, pentru a descrie contextul în care s-a produs geneza părerilor lui Hitler", a precizat instituția germană citată.Pentru a preveni orice exploatare comercială a acestui volum controversat, Institutul de Istorie Contemporană a luat decizia de a-l publica el însuși. Prima ediție va avea un tiraj de aproximativ 4.000 de copii.Consiliul Central al Evreilor din Germania are rezerve mari față de acest proiect, considerând că volumul în cauză, considerat de unii dintre liderii comunității evreiești ca o "diatribă antisemită", ar trebui să rămână interzis."După expirarea drepturilor de autor, există un risc foarte mare ca această palidă tentativă de carte să devină disponibilă unui public mult mai larg", a precizat Josef Schuster, președintele consiliului citat.Cu toate acestea, Josef Schuster recunoaște că înțelegerea contextului istoric reprezintă un element important în ceea ce privește explicarea nazismului și a Holocaustului: "Așadar, nu avem nimic de obiectat, dacă o ediție academică va fi publicată însoțită de comentarii și va fi disponibilă pentru cercetări științifice și în scopuri educative".Autoritățile germane au anunțat însă, foarte clar, că orice retipărire a unei versiuni needitate a cărții va fi supusă consecințelor generate de legile în vigoare.Însă Asociația profesorilor din Germania dorește ca noul volum să fie utilizat în școli."O folosire profesionistă a unor pasaje din carte, în timpul orelor de curs, poate să contribuie la imunizarea împotriva extremismului politic", a declarat Josef Kraus, președintele acestei asociații, pentru publicația Handelsblatt.