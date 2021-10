Republica Moldova şi Gazprom au semnat un nou contract de furnizare a gazelor naturale

Republica Moldova şi gigantul rus Gazprom au semnat un contract pe cinci ani prin care vor fi livrate gaze ruseşti. Vicepremierul Andrei Spînu a anunțat că prețul negociat cu Gazprom este mult mai mic decât prețul de piață, iar pentru luna noiembrie prețul va fi aproximativ în jurul cifrei de 450 de dolari per mia de metri cubi. Totodată, s-a acceptat formula de preț propusă de delegația de la Chișinău, care e bazată pe un anumit raport între prețurile la gaz și petrol pe piață, scrie publicația moldovenească Agora.md. Andrei Spînu, din poziția de ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, a condus delegația Republicii Moldova care a purtat în ultimele zile negocieri cu Gazprom la Sankt-Petersburg. Oficialii din Republica Moldova susțin că noul contract cu Gazprom nu prevede nicio condiționalitate politică și nu pomenește regiunea transnistreană în niciun fel, iar datoria formată la Moldova-Gaz, va fi achitată după efectuarea unui audit. Legat de prețul contractului, ministrul Andrei Spînu a precizat că există o relație comercială între Moldova-Gaz și Gazprom, iar formula va fi făcută publică doar dacă vor decide aceste companii. „În ceea ce ține de preț, s-a acceptat formula de preț propusă de delegația noastră, care e bazată pe un anumit raport între prețurile la gaz și petrol pe piață. Dat fiind că e vorba de o relație comercială între Moldova-Gaz și Gazprom, doar dacă vor decide aceste companii va fi făcută publică această formulă, dar ce pot spune la acest moment este că, în baza prețurilor actuale pe piață, pentru luna noiembrie prețul va fi aproximativ în jurul cifrei de 450 de dolari per mia de metri cubi, iar ulterior prețul ar urma să scadă în funcție de cotația prețului la gaze pe burse. În condițiile actuale vom avea un preț de 2 ori mai mic decât cel de piață și un preț mai mic decât am plătit în octombrie”, a precizat Andrei Spînu.