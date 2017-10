"Republica Moldova se află sub ocupaţia celor care doresc lichidarea statalităţii ei"

Președintele Igor Dodon:

"Republica Moldova se află sub ocupația celor care doresc lichidarea statalității ei"

Ştire online publicată Vineri, 25 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Republica Moldova se află în prezent sub ocupația celor care pledează pentru lichidarea statalității acesteia și ea trebuie eliberată cât mai curând posibil, a declarat președintele Igor Dodon, în cadrul unei mesei rotunde pe tema „Importanța operațiunii Iași-Chișinău“, relatează Deschide.md, consultat de Agerpres. Potrivit istoricilor, o consecință a acestei bătălii a fost ocuparea Basarabiei de către sovietici pentru încă 47 de ani.„Republica Moldova este ocupată de către cei care în instituțiile de stat pledează deschis pentru lichidarea statalității ei. Eu consider că toți cei din instituțiile de stat trebuie să fie patrioți ai țării”, a afirmat președintele Igor Dodon, adăugând că „este categoric împotriva celor care vor unirea în est sau în vest”.„Noi suntem un stat independent, suveran și trebuie să facem tot posibilul să-l păstrăm pentru urmașii urmașilor noștri”, a mai spus Dodon, în condițiile în care guvernul și majoritatea parlamentară din Republica Moldova acționează pentru o integrare mai strânsă în structurile europene, iar președintele promovează reintrarea republicii sub orbita Rusiei.Dodon anunțase încă de săptămâna trecută că la 24 august va organiza o serie de evenimente festive, între care un concert cu participarea unui cântăreț rus în vogă în centrul Chișinăului, „cu prilejul celei de-a 73-a aniversări de la lansarea ofensivei Iași-Chișinău”, o dată ce divizează societatea moldoveană, întrucât o parte a moldovenilor consideră data de 24 august ca începerea ocupației sovietice.Dodon a promis încă din campania electorală că va scoate din programa școlară „Istoria Românilor” și va interzice promovarea unionismului în Republica Moldova.În acest context de polarizare accentuată, politologi de la Chișinău, finanțați de Moscova, promovează idei de natură să amplifice și mai mult tensiunile în Republica Moldova. Astfel, politologul Valeriu Ostalep a promovat de pe platforma grupului de presă Sputnik necesitatea „unui nou concept de Constituție”, a „unei noi Declarații de Independență și a unui nou imn al Republicii Moldova” pentru a demara procesul de reîntregire cu Transnistria.