Republica Moldova / Igor Dodon insistă pentru organizarea de alegeri parlamentare anticipate

Ştire online publicată Vineri, 25 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, care a câștigat alegerile prezidențiale în Republica Moldova, s-a declarat vineri categoric împotriva unei alianțe între formațiunea lui și Partidul Democrat pentru a obține o nouă majoritate în Parlament, insistând asupra convocării de alegeri legislative anticipate, relatează Radio Chișinău citat de Agerpres.Igor Dodon susține că o alianță cu PD și cu foști deputați care au părăsit Partidul Comuniștilor ar însemna că "Partidul Socialiștilor (PSRM) nu va trece în viitorul parlament"."Deja avem exemple. Și (Mihai) Ghimpu (Partidul Liberal /PL/), și (Vlad) Filat (PLDM/) sunt niște cadavre politice, iar (Vladimir) Voronin (Partidul Comuniștilor /PCRM/) este foarte aproape de asta. De aceea, eu cred ca Partidul Socialiștilor nu va face asemenea greșeli. Partidul Socialiștilor a fost votat ca partid de opoziție față de actuala putere. De aceea, dacă Partidul Socialiștilor va intra în coaliție cu Partidul Democrat, atunci el nu va mai exista", a subliniat fostul lider al PSRM.În același interviu, el s-a pronunțat pentru convocarea alegerilor parlamentare anticipate în Republica Moldova."Actuala majoritate parlamentară are câteva variante. Prima, să meargă la alegeri parlamentare anticipate pentru ca poporul să aleagă o altă majoritate parlamentară. A doua variantă — să implementeze reformele cerute de FMI. Atunci popularitatea lor, care în prezent este de 8%, va fi de minus opt peste un an, pentru că FMI cere majorarea vârstei de pensionare și majorarea tarifelor, reducerea cheltuielilor în agricultură, majorarea impozitelor etc. Sau ei pot să nu facă aceste reforme, atunci nu vor fi bani și ei vor falimenta. Și vor fi nevoiți să meargă la alegeri anticipate. Ei se află în această situație, nu noi. Noi nu suntem la putere. Ei singuri au ajuns în această situație și acum nu au decât să iasă singuri din ea. Noi le propunem alegeri anticipate. Dacă poporul nostru va vota alte partide sau aceleași partide, timpul va arăta", a spus Dodon.Partidul Socialiștilor, la conducerea căreia a fost desemnată provizoriu fosta șefă a executivului, Zinaida Grecianîi, după victoria liderului formațiunii Igor Dodon în alegerile prezidențiale, are cele mai multe mandate în actualul legislativ de la Chișinău (25 din totalul de 101). Cu toate acestea, formațiunea socialiștilor este în opoziție.În prezent, alianța proeuropeană de la Chișinău este coalizată în jurul Partidului Democrat, a cărui eminență cenușie este controversatul oligarh Vlad Plahotniuc, având printre cei 57 de deputați și reprezentanți ai comuniștilor, și ai Partidului Liberal și câțiva parlamentari liberal-democrați.