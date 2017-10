Republica Moldova / Fostul premier Vlad Filat a rămas fără imunitate. Acesta poate fi arestat

Ştire online publicată Joi, 15 Octombrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul PLDM, fostul premier moldovean Vlad Filat, a rămas fără imunitate parlamentară. Pentru au votat în mod deschis 79 de deputați, notează publika.md.Fostul premier moldovean Vlad Filat riscă să fie arestat după ce Parlamentul a votat azi pentru ridicarea imunității sale parlamentare.Procurorul general Corneliu Gurin a solicitat joi în Parlament ridicarea imunității lui Vlad Filat, acuzându-l de comiterea unei "crime deosebit de grave".Potrivit Procuraturii, în timpul când era premier, Vlad Filat a extorcat și a primit de la Ilan Shor bunuri și servicii ce nu i se cuvin în sumă de 60 de milioane de dolari pentru a oganiza numirea lui Shor în calitate de consul onorific în Federația Rusă.În 2013-2014, Vlad Filat, susținând că are influență asupra anumitor decidenți, a pretins și a primit de la Ilan Shor bani servicii și alte bunuri în sumă de peste 190 de milioane de dolari.Comisia juridică pentru numiri și imunități s-a întrunut în ședință pentru a elabora proiectul de hotărâre privind ridicarea imunității parlamentare a liderului PLDM, Vlad Filat, în vederea reținerii și arestării ulterioare. Proiectul va fi pus la vot în Parlament.Potrivit rechizitoriului pregătit de procurori, declarațiile martorilor indică limpede implicarea lui Vlad Filat în fraudarea banilor de la Banca de Economii din Moldova (BEM), în perioada când politicianul deținea funcția de prim-ministru (2010-2013)."Avem probe concludente în fraudele de la BEM, au fost audiați martori, există depoziții confirmate, vreau să vă pătrundeți de importanța momentului. Este o crimă deosebit de gravă și ar putea avea loc influențarea martorilor, distrugerea de noi probe", a declarat Corneliu Gurin în Parlament.Procurorul General a mai spus că Vlad Filat are legături cu firma Caravita, conducătorii căreia sunt cercetați penal pentru contractarea creditelor neperformante de la Banca de Economii.Gurin a oferit deputaților mape cu documente din anchetă, dar le-a solicitat să nu le fotocopieze și să nu le facă publice.Procurorul general a mai spus că poate demisiona oricând, dar intenționează să ducă la bun sfârșit acest dosar pe care l-a numit deosebit de complicat.„Eu m-am pregătit pentru un asemnea scenariu. Mai ales că se vorbesște cum se pregătește Usatîi în fața Parlamentului, dar și demersul lui Gurin. Acest show a fost mult prea scump și gândit mult. Mai bine se venea cu o manieră profesionistă”, a declarat Filat, citat de Unimedia.info.„Pe parcursul activității mele am făcut multe greșeli. Îmi asum toată respobnsabilitate politică, dar vreau să vă spun că tot sistemul din Moldova este controlat de o singură persoană. Este vorba despre Vladimir Plahotniuc. Ilan Șhor a făcut mărturii false doar pentru a fugi de responsabilitate”, a declarat Filat.