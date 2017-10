Renunţarea la repartitoarele de costuri pentru căldură! (I)

Inițiativă-șoc a unei asociații de proprietari:

Renunțarea la repartitoarele de costuri pentru căldură! (I)

Ştire online publicată Joi, 27 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Am sesizat OPC că firmele care citesc repartitoarele au mărit nejustificat costul serviciilor, dar nu mi s-a răspuns și mă supără treaba asta!” – ni s-a plâns Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari Sute de constănțeni - unii fără o informare corectă prealabilă, alții obligați de majoritatea locatarilor din blocul respectiv, și-au montat repartitoare. Deși logică ar fi fost o scădere a costurilor pentru încălzirea locuințelor, mulți se plâng că după contorizare au primit facturi-record pentru căldură. Suficiente motive pentru ca mărul discordiei să nu lipsească de la… masa asociațiilor de proprietari. Unii dau vina pe repartitoare, alții consideră că s-a ajuns aici pentru că nu toți locatarii le cunosc… secretele, există asociații împărțite în tabere, scandaluri interminabile… Într-o astfel de situație conflic-tuală se află și locatarii blocului TS14A, din b-dul Tomis nr. 231, Constanța, după cum ne-a povestit Ceciliu Cnab. Alături de alți 15 proprietari de apartamente, el este de părere că tonul neînțelegerilor a fost dat de cei care, pentru a-și spori confortul termic în apartamente, și-au instalat calorifere și în balcoane, și în holuri. Cum era și normal, după montarea repartitoarelor, mai exact în decembrie 2005, plăteau mai mult decât locatarii care dețineau aceeași suprafață locativă. Ca să iasă din… încurcătură, în această toamnă au început să facă lobby pe lângă președintele asociației pentru a se renunța la repartitoare și a se reveni la calculul cheltuielilor în sistem paușal. „Chiar dacă la început, unii loca-tari au fost foarte sceptici în privința utilității repartitoarelor, după ce am fost cu toții lămuriți că vom plăti fiecare în funcție de câtă căldură vrem să avem în case, ne-am dat acordul, mulți dintre noi făcând sacrificii financiare serioase la acel moment. Astfel, din 2005, toți locatarii din blocul TS14A avem repartitoare în apartamente. Ele au funcționat fără probleme, firma instalatoare ocupându-se de service și de citirea lor”. Se bat în… argumente După ce a discutat cu toți locatarii, iritați și de inițiativa Fluid Serv Constanța (firma care le-a montat repartitoarele, le-a asigurat service-ul și s-a ocupat de calculul energiei termice consumate în fiecare apartament) de renegociere a tarifelor pentru aceste servicii, președintele asociației a reușit să obțină următorul scor: 24 proprietari s-au pronunțat pentru renunțarea la repartitoare, iar 15 au fost împotrivă. Deși minoritatea ar trebui, de regulă, să se supună majorității, locatarii care cred în continuare în utilitatea acestei… investiții luptă pe toate fronturile împotriva revenirii la sistemul paușal de calcul al cheltuielilor privind căldura. „Este peste puterea noastră de a înțelege cum aceiași oameni care în 2005 umblau din apartament în apartament și nu știau cum să ne convingă ca să ne punem repartitoare, după ce am plătit mulți bani pentru ele, acum umblă iar din casă în casă ca să ne demonstreze că am făcut o afacere proastă. Noi suntem 15 familii care vrem ca și de acum înainte să plătim cât consumăm, vom face tot ce e posibil pentru asta, pentru că nu ne permitem să aruncăm căldura pe fereastră și nici să plătim risipa altora. Considerăm această decizie un abuz și nu-i pricepem logica. Cred că suntem singura asociație care renunță la repartitoare, mai ales că se aude că de la anul o să fie obligatorii. Un haos total, nu mai înțelegem nimic!” - ne-a mai spus C. Cnab. „Am avut o colaborare dificilă cu Fluid Serv!” Afirmația de mai sus aparține președintelui Asociației de proprietari nr. 231, Ion Neicu, care ne-a atras atenția, de la început, că unul dintre motivele pentru care s-a luat această decizie îl reprezintă maniera în care firma ce se ocupa de repartitoare a răspuns problemelor care au tot apărut din anul 2005. „Oamenii au tipuri di-ferite de calorifere, unele dintre ele nepermițând fixarea repartitoarelor. Din această cauză, ele se tot dezlipeau, cădeau pe jos. Oamenii le-au mai lipit, pentru că cei mai mulți au fost de bună credință. Mulți nu aveau sigilii. Eram supraîncărcați la facturi, deși cei mai mulți făceau economii la sânge. Am reclamat toate astea la Fluid Serv de acum trei ani, dar era o doamnă acolo cu care nu puteai să discuți, chiar dacă această firmă, atunci când s-a încheiat contractul, s-a angajat să aplice niște coeficienți de corecție pentru cei care stau pe nord, la ultimul etaj etc., dar n-au făcut nimic. Trebuie să se știe că locatarii care nu sunt de acord cu desființarea repartitoarelor au apartamentele pe sud și le convine. Cei care stau pe nord s-au umplut de mucegai și plătesc enorm pentru că trebuie să dea la maximum”. În acest context, locatarii cu probleme au tot făcut presiuni asupra președintelui pentru a se renunța la repartitoare. Abia după ce, la data de 3 noiembrie a.c., Fluid Serv a expediat asociației o anexă la contract cu tarife mai mari, președintele a solicitat rezilierea contractului cu această firmă, cerere înregistrată cu numărul 2221 din 13 noiembrie 2008. „Din punctul nostru de vedere, acest contract este reziliat în momentul de față!”. (continuarea, în ziarul nostru de mâine)