Renumele te scapă de criză

În timp de criză, vizibilitatea unei firme pe piață este crucială. Nu există aproape în niciun segment o scădere la zero a cererii, așa că o firmă cu renume are întotdeauna clienți. Este și cazul firmei constănțene de tâmplărie PVC și aluminiu Termoizolant Company, înființată în 2004 și condusă de Olimpiade Gheorghiu. „Cerere există pe piață, important este să fii cunoscut, să utilizezi la maximum marketingul din gură în gură. Acesta ar fi avantajul meu. Suntem pe piață de cinci ani, ne cunoaște lumea”, spune patronul. Olimpiade Gheorghiu activează pe piața de profil de 13 ani. A lucrat la stat, apoi cu asociați, iar din 2004 a demarat propria afacere. La început, importa materialele din Germania, însă pe măsură ce piața termopanelor a luat amploare, au apărut și furnizorii. Acum, firma lucrează cu Salamander și Gealan, firme cu greutate pe piața mondială. În 2008, cifra de afaceri a societății a fost de circa 1.000.000 lei. „Profitul a fost mai mic, de 4.000 lei, pentru că am făcut investiții în utilaje și mașini moderne de transport. Până acum, în acest an, nu am simțit o scădere a cererii, ba chiar avem comenzi cât să ne încarce la capacitate maximă. Circa 90% sunt contracte cu persoane fizice”, spune Olimpiade Gheorghiu. Marea problemă ar fi deprecierea leului, întrucât materialele sunt cumpărate în lei, la cursul euro. Prețurile practicate variază, în funcție de calitatea cerută. Aceeași ușă poate fi și cu 20% mai scumpă, dacă clientul alege feronerie și balamalele de calitate superioară. „Prețurile pornesc de la 60 euro/mp, pentru părți fixe, cum sunt vitrinele. Se ajunge și la 200 euro/mp, în cazul ferestrelor și profilelor colorate. Pentru un apartament cu două camere și balcon, costul total ar fi de circa 10.000 lei. Fiind extrasezon, lucrarea poate fi terminată și în trei zile”, spune managerul. Firma Termoizolant Company ocupă locul patru pe plan local, după cantitatea de feronerie achiziționată de la furnizori. De asemenea, firma face parte din Patronatului Producătorilor de Tâmplărie PVC din România. „Eu sunt membru fondator al patronatului. Am pornit în 2002 cu nouă firme. Acum suntem 150 și ocupăm în jur de 60% din piața națională de profil”, spune Olimpiade Gheorghiu.