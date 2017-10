„Renul cu nas roşu” Cătălina Ponor a adus unei familii nevoiaşe 8.000 de euro

De Crăciun

„Renul cu nas roșu” Cătălina Ponor a adus unei familii nevoiașe 8.000 de euro

De Crăciun, Cătălina Ponor a fost personaj de basm. Făcând pereche cu un alt mare gimnast al României, Marian Drăgulescu, campioana constănțeană a participat la show-ul de televiziune „Dansez pentru tine”, de la Pro TV, unde a câștigat 8.000 de euro pentru o familie sărmană, cu șapte copii. Ediția specială de Crăciun a emisiunii „Dansez pentru tine“ i-a avut concurenți pe Cătălina Ponor și Marian Drăgulescu, pe Aylin Cadâr (o altă constănțeancă) și pe Mădălin Mandin, din serialul „Cu un pas înainte”, pe cântăreții Miki și Connect - R. Toți au luptat pentru a le aduce cât mai mulți bani familiilor în suferință pe care le-au reprezentat. Dorm pe jos, într-o lăptărie Cătălina și Marian au dansat pentru familia Drăgan. Părinții, Savina și Petru, au șapte copii și stau cu toții în două cămăruțe ale lăptăriei în care lucrează. Spațiul e atât de îngust, încât unii dorm în paturi, iar alții pe jos. Ca și cum necazul nu era îndeajuns de mare, capul familiei și-a pierdut și un ochi, în urma unui accident. „Mi-e tare milă de mama și de tata, că nu au tot timpul ce să ne dea de mâncare”, plânge unul dintre copii, fetița Andreea. Deși trăiesc ca vai de ei, copiii familiei Drăgan învață foarte bine la școală. Emoționați de drama acestor oameni, Cătălina și Marian s-au străduit să danseze cât mai bine și să impresioneze juriul. Acesta a fost și el unul special. Chiar dacă, în urma celor două probe, notele au fost acordate de Wilmark, Elwira Duda, Mihai Petre și Beatrice Rancea, decizia finală i-a aparținut mulțimii de copii prezentă în sală. Gimnaștii campioni au dansat „Once upon a december“ și „Rudolph, the red - nosed reindeer”, Cătălina interpretând în a doua piesă, costumată ca în povești, povestea lui Rudolph, renul cu nasul roșu. Copiii i-au plasat pe trei „Am avut emoții foarte mari. Până acum, la concursurile la care am evoluat, mă reprezentam doar pe mine. De data aceasta, a fost altceva”, a declarat Cătălina. Juriul le-a acordat celor doi 79 de puncte, 39 pentru primul dans, 40 pentru al doilea, iar copiii, cu opt voturi, i-au plasat pe locul trei, poziție pentru care premiul a fost de 8.000 euro. Pe primul loc s-au clasat, cu 47 de voturi, Aylin și Mădălin, care le-au oferit celor pe care i-au reprezentat 12.000 euro, iar „vicecampionii“, Miki și Connect - R, au câștigat, cu 37 voturi, 10.000 euro.