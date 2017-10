Reni radioactivi în Norvegia, la 30 de ani de la catastrofa de la Cernobîl

Niveluri de radioactivitate cu mult mai mari decât cel normal au fost depistate în rândul unor erbivore din Norvegia, dar în special în rândul renilor, dezvăluie un studiu publicat luni.După aproape 30 de ani de la explozia de la Centrala Atomoelectrică de la Cernobîl, în această toamnă s-a constatat cel mai înalt nivel de radioactivitate în rândul erbivorelor din această țară înregistrat în ultimii ani. "Este un an extrem", a subliniat Lavrans Skuterud, un cercetător de la Autoritate Norvegiană pentru Protecție față de Radiații (Statens strålevern), relatează site-ul TheLocal.no.În septembrie, la reni de la Våga reinlag AS, în parcul Jotunheimen (centru), nivelul de Cesiu-137 radioactiv măsurat a atins 8.200 de becquereli pe kilogram. Ca termen de comparație, cel mai înalt nivel înregistrat în septembrie 2012 la reni, în aceeași zonă, a fost de 1.500 de becquereli pe kilogram.În cadrul cercetării din acest an s-a măsurat și nivelul de radioactivitate în rândul oilor din Norvegia. Cel mai înalt nivel, de 4.500 de becquereli pe kilogram, a fost înregistrat atât în sud-vestul țării, la Valdres, cât și în sud-est, la Gudbrandsdalen, scrie Mediafax.