„Renault Koleos“ a fost lansat la Constanţa

„Renault Koleos“ a fost lansat la Constanța

„Groupe Renault Constanța“ continuă seria evenimentelor automobilistice excepționale, organizate în acest an. După prezentarea noului „Renault Laguna” și a noului model „Dacia Sandero”, reprezentanța locală a producătorului de automobile a găzduit o nouă premieră. Ieri, într-un spectacol de muzică, dans și lumină, în prezența a numeroși invitați, a fost prezentată cea mai recentă creație: „Koleos” primul crossover 4x4 Renault. Show-ul a fost găzduit de noua unitate Renault, situată pe bdul. Tomis, lângă Carrefour, a cărei inaugurare a avut loc cu acest prilej. Directorul general Constantin Olteanu a declarat că investiția a costat 6 milioane de euro. Unitatea ocupă o arie de 11.000 mp de teren, din care 3.000 mp, suprafață acoperită. Ea cuprinde trei show–room-uri specializate („Dacia”, „Renault” și „Nissan”) și un service „Nissan”. „Koleos” - un crossover cu o viziune noua Prin „Koleos”, Renault propune o noua viziune asupra modelelor crossover. Acesta este primul vehicul de teren conceput de Renault. El reunește performanțele sistemelor 4x4 dezvoltate de Nissan și standardele Renault de confort și siguranță. Altfel spus, în „Koleos” se îmbină atributele a două mașini cu personalități diferite, care au însă în comun nivelul remarcabil de confort la bord, modularitatea și siguranța. Polivalent, „Koleos” oferă confortul unei berline, habitabilitatea unui monovolum, tehnologia și siguranța unui 4x4. Un 4x4 autentic Datorita profilului sau 4x4, „Koleos” este un vehicul perfect adaptat oricărui tip de teren. Are o gardă la sol ridicată, iar unghiul de atac, unghiul de degajare și sistemul de transmisie electronic îi permit să ruleze în deplină siguranță pe orice tip de suprafață: pământ, zăpadă, polei, noroi… Asociat controlului electronic al stabilității - ESP, ALL MODE 4x4-i garantează aderența optimă, datorită repartizării cuplului între cele 4 roți. Pe terenuri extrem de dificile, veți păstra întotdeauna controlul perfect al mașinii utilizând funcția «4WD Lock». Aceasta repartizează cuplul în mod egal între cele două punți, mașina câștigând maximum de aderență și de siguranță. Tehnologii crossover Pentru „Koleos”, nici o pantă nu reprezintă o provocare. Sistemul de asistență la urcarea în pantă (HSA) este acționat imediat, pentru a evita orice mișcare de recul, fără a fi necesară activarea frânei de mână. Echipat cu control la coborârea în pantă (HDC), „Koleos” vă permite să vă concentrați doar asupra direcției, la coborârea abruptă și alunecoasă. Preț, garanție Gama de motorizări „Koleos” cuprinde versiunile cu 150 CP și 175 CP ale propulsorului 2.0 dCi și motorul pe benzină cu cilindree de 2,5 litri, ce dezvoltă 170 CP. „Renault Koleos” este fabricat în Coreea, la uzinele Busan, fiind primul model Renault produs de Renault Samsung Motors, companie deținută în proporție de 80,1% de Renault. Prețurile sunt cuprinse între 21.000 și 30.351 euro (inclusiv TVA). Garanția de 3 ani sau 150 000 km oferită de Renault pentru „Koleos” ilustrează calitatea concepției, fabricației și nivelul înalt al serviciilor post - vânzare valabile pentru acest vehicul.