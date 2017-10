Remedii naturiste anti-răceală

Vremea ploioasă, dar și schimbările bruște de temperatură aduc și câte o răceală zdravănă. Înainte de a fugi la farmacie, e bine să încerci și câteva leacuri naturiste care îi pot veni de hac sâcâitoarei viroze. Pe lângă administrarea medicamentelor, în caz de răceală, ar trebui să ne aducem aminte și de leacurile naturiste. Medicii ne sfătuiesc să ne alimentăm corespunzător. Legumele și fructele cu conținut mare de vitamina C nu trebuie să lipsească din alimentație: merele, ananasul, portocalele, lămâile, pătrunjelul. Și aromele ne pot îmbunătăți starea de sănătate. Esențele din plante pot face minuni. Dr. Mirela Stângaciu, medic de familie cu competență în api-fitoterapie, ne-a explicat că uleiurile de pin, mentă, eucalipt, scorțișoară, busuioc sunt utilizate în tratarea afecțiunilor respiratorii - bronșite, viroze, rinite acute, gripă. Picioarele reci se pot încălzi cu un masaj de ulei de molid sau ienupăr. Datorită acestui remediu, crește rezistența la frig, pentru că uleiurile eterice activează foarte repede și durabil circulația locală. Uleiurile volatile pot fi administrate și pe cale internă. Dr. Stângaciu a precizat că se administrează 1 - 3 picături, dizolvate în ceai sau apă, de trei ori pe zi. De asemenea, putem pune câteva picături din aceste uleiuri în cadă sau putem inhala aromele. Important este și spațiul unde este realizată aromoterapia. Este preferată o cameră bine aerisită. De asemenea, mierea, foarte sănătoasă, trebuie să fie folosită în loc de zahăr la prepararea ceaiurilor. Medicii spun că, atunci când suntem răciți, nu trebuie să bem ceaiuri fierbinți, ci călduțe. Spre exemplu, ceaiul clocotit face faringele deja iritat să sufere și mai mult. În consecință, bacteriile cu care ceaiul ar trebui să lupte vor găsi un nou teren prielnic pentru a se înmulți. Ceaiul de pătlagină, spre exemplu, ameliorează toate infecțiile căilor respiratorii. El are o acțiune antibacteriană și dilată bronhiile. Viroza se poate trata din pripă și cu ceaiuri călduțe din flori de tei. Contra stării febrile este indicat să consumăm sucuri din citrice, din grapefruit sau lămâie cu miere, bogate în vitamina C. Tusea poate fi calmată cu sirop din ridiche neagră sau din muguri de pin. Un alt remediu este tinctura de cimbru. De asemenea, baia fierbinte la picioare activează circulația sanguină. Este indicat să stăm 15 minute cu picioarele într-un vas cu apă sărată și fierbinte. Și cataplasmele cu cartofi sunt eficiente pentru calmarea tusei. Se fierb 500 de grame de cartofi, se curăță de coajă și se zdrobesc. Se așează această cataplasmă fierbinte pe piept, apoi se acoperă cu un prosop. Este indicat să stăm cu picioarele acoperite 30 de minute.