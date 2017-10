Remaniere a Guvernului britanic, în urma demisiei unui susţinător al unui Brexit

Remaniere a Guvernului britanic, în urma demisiei unui susținător al unui Brexit

Ştire online publicată Duminică, 20 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul secretar de stat pentru Țara Galilor Stephen Crabb a fost numit sâmbătă în funcția de secretar de stat pentru Muncă și Pensii. Acesta a venit în locul lui Iain Duncan Smith, după ce acesta din urmă a demisionat în semn de protest față de proiectul tăierii unor ajutoare pentru persoane cu dizabilități, potrivit B1.ro.Remanierea a avut loc după ce Duncan Smith și-a anunțat demisia în noaptea de vineri spre sâmbătă, într-o scrisoare de două pagini adresată premierului David Cameron. În scrisoare, fostul secretar a atacat o serie de decizii vizând o reducere a ajutoarelor sociale anunțate în urmă cu două zile de către cancelarul George Osborne într-o declarație cu privire la buget.Crabb este membru al Parlamentului din partea circumscripției Preseli Pembrokeshire, în Țara Galilor, din 2005. Înainte să intre în politică, el a fost consultant în marketing, potrivit unei biografii postate pe site-ul circumscripției.Guvernul a anunțat că postul lui Crabb a fost preluat de către Alun Cairns. Guto Bebb a fost numit subsecretar parlamentar în cadrul Biroului pentru Țara Galilor.Duncan Smith afirmă că a demisionat după ce Osborne a anunțat că intenționează să reducă fondurile alocate ajutorării persoanelor cu dizabilități și să reducă impozitele bunilor platnici.Tăierea ajutoarelor pentru persoanele cu dizabilități „poate fi apărată pe muchie de cuțit, având în vedere deficitul continuu, dar nu poate fi susținută în modul în care a fost prezentată într-un buget favorabil contribuabililor cu venituri mai mari", a scris Duncan Smith.„Nu pot să privesc pasiv cum sunt adoptate anumite politici cu scopul de a atinge anumite constrângeri fiscale autoimpuse, despre care cred că sunt percepute tot mai mult drept clar politice", subliniază el.Cameron i-a răspuns tot printr-o scrisoare, în care se declară „nedumerit și dezamăgit” față de decizia lui Duncan Smith de a demisiona. „Ca Guvern, am făcut multe pentru a asigura locuri de muncă, a reduce șomajul și a promova justiția socială”, a scris Cameron.„Am convenit cu toții că o creștere a resurselor cheltuite cu persoanele cu dizabilități este necesar să fie gestionată corect și să se concentreze asupra acelora care au cel mai mult nevoie”, a adăugat el.„De aceea, am convenit în mod colectiv - dumneavoastră, numărul 10 și Trezoreria - asupra propunerilor pe care dumneavoastră și Departamentul dumneavoastră le-ați anunțat în urmă cu o săptămână. Astăzi (sâmbătă) am convenit să nu dăn curs acestor politici în forma actuală și să lucrăm împreună pentru a îndrepta aceste politici către cursul corect în lunile următoare”, îi reproșează premierul.