Regina l-a numit pe prințul Harry ambasador al tineretului pentru Commonwealth

Ştire online publicată Marţi, 17 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii l-a numit pe prințul Harry ambasador al tineretului pentru Commonwealth, rol în care va avea posibilitatea să-i încurajeze pe tinerii din majoritatea fostelor colonii britanice să facă față provocărilor cu care se confruntă generația lor, relatează Reuters.Acest anunț coincide cu începerea unui Summit al șefilor de stat din Commonwealth, care va avea loc în această săptămână la Londra, și care va încerca să impulsioneze Comunitatea Națiunilor, într-un moment în care Marea Britanie negociază ieșirea sa din Uniunea Europeană.Potrivit unui comunicat difuzat de Palatul Buckingham, peste 60% din populația Commonwealth-ului de 2,4 miliarde de locuitori are vârsta sub 30 de ani.„Prințul Harry va lucra pentru a crea legături între tineri și lideri ai tinerilor din Commonwealth și pentru a-și încuraja să folosească platforme ale Commonwealth pentru a aborda probleme sociale, economice și de mediu ale generației lor”, se arată în comunicat.Harry, care are 33 de ani și este al cincilea la succesiunea la tron, și-a intensificat activitățile publice și se află în prim-planul unei acțiuni de schimbare a imaginii monarhiei drept modernă și relevantă. El se va căsători cu actrița americană Meghan Markle la 19 mai.