Regina Elizabeth II, absentă de la ceremonia religioasă de Ziua Commonwealth

Ştire online publicată Marţi, 12 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Regina Elizabeth II, aflată în convalescență după o scurtă spitalizare, a renunțat să mai participe, ieri, la o ceremonie religioasă la Catedrala Westminster din Londra, cu ocazia Zilei Commonwealth, a anunțat un comunicat al Palatului Buckingham, citat de AFP.„Regina regretă că nu poate participa la ceremonia de la abația Westminster, deoarece rămâne în convalescență în urma recentei sale boli”, a anunțat palatul.Christine Quinn, candidat la Primăria New York-uluiDemocrata Christine Quinn a anunțat, oficial, că va candida pentru funcția de primar al New York-ului, după ultimul mandat al lui Michael Bloomberg. Quinn, în vârstă de 46 de ani, președinte al Consiliului Local începând din 2006, s-a prezentat într-o conferință de presă drept candidat al „claselor de mijloc”, afirmând că va lupta ca New York-ul să rămână orașul lor.În cazul în care va fi aleasă, ea va deveni prima femeie și prima lesbiană care va conduce orașul.Alegerile municipale sunt prevăzute în noiembrie.Michael Bloomberg, în vârstă de 71 de ani, a exercitat trei mandate consecutiv, începând din ianuarie 2012, și nu mai poate candida pentru al patrulea.Economia Greciei s-a contractat cu 5,7%Economia Greciei s-a contractat în trimestrul patru din 2012 cu 5,7% comparativ cu perioada similară din 2011, în termeni reali înregistrându-se un declin de 20% față de anul 2008, conform datelor revizuite anunțate, ieri, de Oficiul central de statistică din Grecia (ELSTAT), transmite Reuters.În 14 februarie, ELSTAT raportase o scădere a Produsului Intern Brut de 6% în ultimele trei luni din 2012. Deși datele privind evoluția economiei elene au fost ușor revizuite, Grecia ar urma să înregistreze în 2013 al șaselea an consecutiv de recesiune, după un recul de 6,7% în trimestrul trei, de 6,4% în trimestrul doi și de 6,7% în primele trei luni din 2012.