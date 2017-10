Regina Elisabeta, acuzată grav!

Ştire online publicată Vineri, 11 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Scandal de proporții în Marea Britanie. Potrivit tabloidului britanic The Sun, Regina Elisabeta s-ar fi pronunțat, încă de acum șase zile, pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Afirmația ar fi fost făcută în timpul unui prânz oferit la palatul Windsor, la care a luat parte Nick Clegg, președinte al Partidului Liberal Democrat din Marea Britanie. Informația a fost negată imediat de reprezentanții Reginei, dar și de politicianul britanic.„Cred că este înspăimântător faptul că oameni care urmăresc scoaterea Marii Britanii din Uniunea Europeană vor să se folosească de numele Reginei în cadrul dezbaterilor legate de referendum. În ceea ce privește articolul din The Sun, este o prostie. Nu este adevărat. Mai mult de atât nu am ce declara”, a spus Nick Clegg.