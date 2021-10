Regina Elisabeta a II-a a refuzat un premiu dedicat persoanelor în vârstă, spunând că nu îndeplinește criteriile

Revista britanică, care se pretinde a fi o alternativă „lejeră” la o presă „obsedată de tinereţe şi celebritate”, a dezvăluit că a propus Palatului Buckingham să-i acorde premiul său „The Oldie of the Year” suveranei, aflată pe tronul Marii Britanii de aproape şapte decenii.



Potrivit Digi24, revista a publicat marţi scrisoarea de refuz trimisă pe 21 august de castelul Balmoral din Scoţia, unde regina îşi petrece sfârşitul verii, şi semnată de secretarul său adjunct privat Tom Laing-Baker.



„Majestatea Sa crede că o persoană are vârsta pe care o simte şi, prin urmare, nu crede că îndeplineşte criteriile pentru a accepta (premiul)”, se arată în scrisoare, potrivit AFP.







După ce a trecut prin mai multe perioade de izolare la castelul Windsor de lângă Londra şi în pofida speculaţiilor despre o eventuală retragere după moartea soţului ei Philip în aprilie, regina Elisabeta a II-a a participat recent la multe evenimente publice.



Săptămâna trecută ea a fost văzută mergând în public sprijinindu-se de un baston.

