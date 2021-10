Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost surprinsă cu microfonul deschis în timp ce îi critica pe liderii lumii

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi-a exprimat iritarea faţă de liderii mondiali care „vorbesc” despre schimbările climatice, dar „nu acţionează”, într-o conversaţie privată despre summitul COP26, care va începe pe 31 octombrie la Glasgow. Monarhul britanic a fost surprinsă făcând aceste aprecieri în marja unui discurs în Parlamentul galez, relatează vineri AFP şi dpa.



Potrivit Digi24, în timp ce deschidea joi noua sesiune a Parlamentului galez, regina Elisabeta, în vârstă de 95 de ani, a fost auzită, din cauza microfonului său rămas deschis, ieşind din obişnuita sa atitudine rezervată în timpul unei discuţii cu preşedintele Parlamentului, Elin Jones: „Extraordinar, nu-i aşa? Am auzit vorbindu-se despre COP ... Încă nu ştiu cine vine. Nu am nicio idee”.



„Ştim doar persoanele care nu vin ... Este foarte iritant când vorbesc, dar nu acţionează”, a continuat Regina Elisabeta a II-a.



Elin Jones i-a replicat: „Exact. A venit vremea acțiunii ...și chiar mă uitam azi dimineață la televizior, la nepotul dumnevoastră (Prințul William) spunând că nu are niciun sens să mergem în spațiu, trebuie să salvăm Pământul”.



Regina a zâmbit și a spus: ”Da, am citit și eu”, conform The Guardian.