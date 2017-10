„Regele“ şi piticii

Cupa Hagi începe luni

„Regele“ și piticii

Fotbalul i-a dat mult și l-a încoronat, iar el, „Regele“, vrea să se revanșeze. Gheorghe Hagi, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, a inițiat proiectul „Cupa Hagi“, care-și propune să sprijine fotbalul la nivelul său juvenil. Turneul final al turneului va avea loc, de luni, la Constanța. Participă 16 echipe, din toată țara, calificate în urma celor șapte zone. Formațiile sunt formate din copii de 10 - 12 ani, care se vor întrece, până pe 1 iunie, pe stadionul „Farul“. Echipele sunt: Viitorul Zalău, Gloria Bistrița, CSM Reșița, Pandurii Tg. Jiu, Poli Iași, FCM Bacău, Steaua Dunării Galați, FC Farul Constanța, CSM Rm. Vâlcea, Școala de Fotbal „Gică Popescu” Craiova, Kinder Sângeorgiu de Mureș, Unirea Alba Iulia, Steaua București, Petrolul Ploiești (finalistele zonelor), LPS Suceava și Șoimii Sibiu, calificate în urma unei trageri la sorți. Luni, marți și miercuri, vor avea loc meciurile din grupe, vineri, sunt sferturile de finală, sâmbătă - semifinalele, iar duminică, 1 iunie, se joacă finalele. Campioana primește o excursie cu Hagi la un meci important în Europa și un stagiu de pregătire de zece zile în România. Locul doi, stagiul de zece zile, iar ocupanta poziției a treia, un stagiu de pregătire de șapte zile. Gică Hagi a susținut, vineri, o conferință de presă la Constanța, în care a prezentat proiectul inițiat de Fundația „Gheorghe Hagi”. „Am această dorință de a crea o competiție de nivel național pentru copii. O Cupă similară, «Cupa Cravatelor Roșii», este primul concurs la care am participat eu, la Parcul Pionierilor din Constanța. Copiii și antrenorii trebuie sprijiniți. Trebuie să le creăm un climat bun și organizare, care să le aducă entuziasm și bucurie. Să simtă că sunt importanți. Din fiecare zonă s-au calificat semifinalistele, și nu doar finalistele, căci copiii au nevoie de cât mai multe meciuri. Semnalul acestei Cupe este că un fost fotbalist se gândește la copii, e lângă copii, s-a dus la copii. Ei sunt viitorul”, a spus Hagi. „Cupa Hagi“ se desfășoară sub egida Federației Române de Fotbal, iar de la anul participarea cluburilor va fi obligatorie la nivel județean. Organizatorii și-au propus ca vârsta copiilor (10 - 12 ani) și perioada de desfășurare (sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, cu finala de Ziua Copilului) să se mențină an de an. Hagi a ales Constanța ca gazdă a turneului final, întrucât „eu de aici am plecat, este orașul meu”. „Regele“ a apreciat și deschiderea conducerii FC Farul, care a pus la dispoziție terenul mare. „Este un cadou pentru copii, care vor simți acest lucru”, a spus Hagi. Este posibil ca, la anul, la Constanța să aibă loc și „Seara Campionilor”. Întrebat dacă este posibilă întoarcerea sa la Farul, în orice postură, Hagi a răspuns că aceasta este o problemă la care nu poate răspunde acum. „Mergeți departe. Nu știu ce va fi. Sunt multe lucruri de care depinde așa ceva”, a spus Hagi.