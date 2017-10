Regele saudit care are bagaje de 506 TONE! Ce excese face acesta când călătoreşte

Regele saudit care are bagaje de 506 TONE! Ce excese face acesta când călătorește

Ştire online publicată Joi, 02 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Acum, cele două nații susțin că doresc să întărească legăturile dintre ele, relatează Washington Post, care citează presa din Indonezia.Iar regele Salman nu a făcut niciun rabat la capitolul pregătirilor. Sauditul va avea bagaje de 506 tone, care includ două limuzine Mercedes-Benz S600 și două lifturi electrice.Adji Gunawan, angajat al companiei de transport PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), a declarat pentru agenția de presă Antara că nu mai puțin de 572 de oameni sunt alocați pentru a lucra în cadrul contractului semnat de firma pentru care lucrează cu reprezentanții regelui saudit în ce privește bagajele acestuia, cu ocazia călătoriei în Indonezia.Este un fapt cunoscut că regii saudiți fac tot soiul de excese, inclu-siv atunci când călătoresc. Salman a rezervat întregul hotel Four Seasons din Georgetown, atunci când a mers la Washington, în 2015. Hotelul, care este unul dintre cele mai luxoase din regiune, are 222 de camere.În același an, regele a fost criti-cat de localnicii francezi, după ce anturajul său de 1.000 de persoane a blocat plaja de pe Riviera Franceză vreme de trei zile, invocând motive de securitate.Un anturaj similar este așteptat săptămâna aceasta în Indonezia. The Jakarta Post a relatat că grupul care îl însoțește pe rege în această călătorie este de 1.500 de persoane, între care se numără 10 miniștri, 25 de prințese și cel puțin 100 de persoane din staff-ul responsabil de securitate.Ca termen de comparație, când președintele american Barack Obama a vizitat țări din Africa sub Sahariană, în 2013, a avut în delegație 56 de vehicule, dintre care 14 limuzine, sute de agenți secreți responsabili de securitate. Și deși Omaba a călătorit și în locații mai puțin exotice, conform informațiilor disponibile pregătirile au fost de un nivel similar.