Regele Olandei dezvăluie ca are o slujbă part-time la compania aeriană KLM, unde este copilot

Ştire online publicată Joi, 18 Mai 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Regele Olandei, Willem-Alexander, a dezvaluit ca, de peste doua decenii, are o slujba part-time la compania aeriana KLM, unde este copilot, slujba pe care o denumeste un hobby "relaxant", scrie The Guardian.Intr-un interviu publicat miercuri, regele Willem-Alexander a explicat ca a incetat recent rolul de "copilot invitat" dupa 21 de ani de zboruri pe aeronave Fokker 70 si Martinair.In aceasta calitate, regele efectua curse de doua ori pe luna, tot timpul in calitate de copilot. Acum, regele se antreneaza sa piloteze aeronave Boeing 737, in conditiile in care avioanele Fokkers sunt scoase din uz. Monarhul in varsta de 50 de ani, tata a trei copii, spune ca slujba de pilot ii permite sa isi lase indatoririle regale la sol si sa se gandeasca la alte lucruri."Ai un avion, pasageri si echipaj. Esti responsabil pentru ei", a povestit regele, pentru De Telegraaf. "Nu poti sa-ti iei problemele de pe pamant in nori. Trebuie sa te detasezi total si sa te concentrezi pe altceva. Aceasta este, pentru mine, partea relaxanta a zborului".Pana acum, se stia ca Willem-Alexander are brevet de pilot si ca mai piloteaza uneori aeronave KLM, dar nu se stia cat de frecvent se intampla acest lucru. Willem-Alexander a aratat ca rareori este recunoscut de pasageri, in special dupa inasprirea regulilor de securitate in avioane, in urma atentatelor din 11 septembrie."Inainte de 11 septembrie, usa cabinei era deschisa. Frecvent, oamenii veneau sa se uite si erau surprinsi sau incantati sa ma vada acolo", a povestit el.